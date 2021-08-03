新聞評論／誰將護國神山推入地緣政治漩渦？

共同社報導，台積電研擬在日本設廠，九州熊本縣成為候選地之一。（路透）

台積電 去年5月在川普政府的壓力下決定赴美投資 ，今年4月則宣布投資28億美元擴大其大陸南京廠的產能，以求平衡。5月間，傳出台積電與Sony在日本熊本合資計畫已近成熟；7月間台積電董事長劉德音鬆口承認，正在評估赴德國設廠。台積電這一連串海外設廠的部署非同小可，《金融時報》形容這是半導體產業「一個時代的結束」，認為各國在「地緣政治」壓力下競逐晶片自給自足，極可能造成整個供應鏈的破壞，也會堆高成本。

台積電因為幫全球產業代工而成為台灣 的「護國神山」，如今卻因為美中爭雄及地緣政治的連鎖擠壓，被迫須赴海外設廠。所謂「一個時代的結束」，究竟是吉是凶，令人關注。台積電創辦人張忠謀日前代表出席APEC會議，即公開表達了對經濟強國要求半導體在本地製造的憂慮，他認為這個趨勢「會相當可怕」。張忠謀這話，顯然是說給美日元首拜登和菅義偉聽的。

身為全球第一的半導體代工廠商、台灣市值最大的企業，台積電跨出台灣的布局，原應被視為企業擴張的美事。但關注半導體業的各國智庫及西方媒體卻多持不同看法，認為在原料供應鏈不完整及勞動條件不同的國家設廠，將大大墊高生產成本。張忠謀即警告，花費了數千億與多年時間後，有些國家可能發現晶片仍無法自給自足。

美日德等國掀起這波半導體本土製造風潮，有其遠近因素。美國是半導體業製造的發源地，後因不敵日本製造的成本優勢，逐漸放棄晶圓製造，間接促成台灣晶圓代工業的興起。川普任內與中國大打貿易戰和科技戰，除壓縮大陸晶圓空間，也希望藉政策補貼重振美國本土的晶圓製造。兩年前張忠謀即預言台積電將成為地緣政治兵家必爭之地，果然，台積電去年即宣布赴美設廠。因新冠疫情引發的晶片荒，更激發各國建立自身晶片產能的決心。

台積電目前已分別在大陸與美國投資設廠，日本與德國也積極向台積電招手；其中，在日本投資的腳步又較德國為快。這些顯示台積電的海外布局，愈來愈受到地緣政治的牽動，也必須在自己的發展腳步與市場需求之間求得平衡。

台積電面對這些海外投資的壓力，必須謹慎以對，因為其中有三重隱憂：第一，如張忠謀所說，各國都要建置半導體供應鏈是不切實際的想法，讓供應鏈最佳化的方式是強化自由貿易環境，而非競相在各國設廠。第二，電子通膨的疑慮升高，根據美國半導體產業協會研究，在美國設置晶圓廠的成本較在亞洲高出兩成五到五成，這些成本勢必轉嫁到消費者身上，民眾購買相關電子產品的負擔勢必加重。第三，一旦產線橫跨亞洲、美洲乃至歐洲，台積電能否維持目前生產的高效率，頗受質疑。

更值得關注的是，台積電在這些對外投資中，究竟掌握了多少主動權？在美中貿易戰中，蔡政府對台積電赴美國投資顯比鼓勵它在台灣投資更熱中；在民間購捐疫苗時，台積電被政府拉來作為稀釋郭台銘的槓桿，可能更藉它作為與德國及BNT廠交涉之籌碼。蔡政府吃盡台積電豆腐，在乎的只是自己的政治利益，而不是台積電的自主性及對台灣經濟的重要性，這是惡劣的政治干預。

台積電在台灣，具有人才、專業經理人及供應鏈完整便利等優勢；一旦分散海外，所有條件都要大打折扣，效能即難保證。台積電受各國爭攬，固然可喜；但護國神山被政府拿去當外交運作籌碼，則令人可憂！