高端疫苗月底開打 柯文哲「氣到不想講話」

柯文哲嗆，高端還沒解盲，政府就跟它簽採購合約？更奇怪的是，部分解盲而已，怎麼7月18日就有EUA，EUA過了就納公費施打計畫？甚至已經完成封緘作業。(取材自直播影片)

對於衛福部食藥署宣布高端疫苗 已經完成封緘，將在月底開放民眾施打，台北市長柯文哲 說，「已經氣到不想講話，從頭到尾無法理解。」高端還沒解盲，政府就跟它簽採購合約？更奇怪的是，部分解盲就有EUA ，然後就納公費施打計畫？甚至昨天完成封緘作業，「為什麼這一支特別？從頭到尾都沒有辦法理解。」

前衛生署署長楊志良與台北市前市長郝龍斌昨天向台北高等行政法院遞狀，聲請停止衛福部對高端疫苗的緊急授權處分。郝龍斌批評，蔡政府對人民施打未經科學證明有效防護力的疫苗，「就是義和團式的草菅人命，對國產疫苗揠苗助長」。

至於食藥署公布高端疫苗EUA會議紀錄，與會多數專家都認為要繼續進行第三期或第三劑追加試驗，國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，審查委員先前已被換掉八人，都換成是執政黨信得過的委員，民進黨政府不能一路開綠燈護航高端，若發生意外，害了廠商、更害了民眾。

柯文哲說，高端非臨床實驗還沒作完，就開始臨床實驗；臨床實驗還沒做完、還沒拿到EUA，就開始量產，還沒解盲，就簽採購合約；6月10日部分解盲而已，7月18日就有EUA，EUA過了就納公費施打計畫？甚至昨天說，已經完成封緘作業。

民進黨團書記長羅致政說，公布紀錄後證明審查沒有所謂黑箱，結論把通過條件列得很清楚，「所有國家緊急授權都是有條件通過，不會無條件通過，包括美國莫德納、BNT等，一切以科學來討論，不要太多片面解讀」。