我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／杜蘭特29分 美國男籃逆轉西班牙挺進4強

南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

朱立倫宣布參選國民黨主席：2024推最強人選

台灣新聞組／台北3日電
國民黨前主席朱立倫（左）2日宣布參選黨主席，將挑戰尋求連任的現任黨主席江啟臣（右）。圖為2019年兩人逛新社花海時，各自擺出酷帥模樣的合影。（本報資料照片）
國民黨前主席朱立倫（左）2日宣布參選黨主席，將挑戰尋求連任的現任黨主席江啟臣（右）。圖為2019年兩人逛新社花海時，各自擺出酷帥模樣的合影。（本報資料照片）

國民黨主席選舉將於9月25日投票，國民黨前主席朱立倫昨宣布參選。他以「改變才有希望，重拾領導才能改變」為基調，批評國民黨面對民進黨的霸道執政和人民的需求，「做得遠遠不夠」；強調自己會責無旁貸，扛起國民黨的困境。他也表示，面對2024，會全心無私為黨求賢，推出最強候選人，帶領國民黨重返執政。朱立倫今天上午將舉行記者會，說明團隊人事及2022規畫，也會針對外界質疑的2024問題有更清楚回應。

江啟臣：正面看待黨內良性競爭

已宣布競選連任的現任黨主席江啟臣表示，黨主席選舉是例行的黨內民主程序，「我尊重任何願意出來參選為黨承擔的黨員，也正面看待黨內選舉的良性競爭」。而日前表態參選黨主席的彰化縣前縣長卓伯源對朱立倫表示祝福，卓伯源表示，國民黨要好，就要變，首先最重要的是「換新」才能做到「真正的改變」，舊的路永遠不會到新的地方。

朱立倫昨天透過臉書發表參選聲明表示，民進黨一黨獨大、專斷獨裁，腐敗無能，但是養出這麼一個野蠻霸道的執政黨，「在野黨也難脫責任」。他將整合14個執政縣市治理成績的資產，展現國民黨的治理能力；對比腐敗失能的民進黨政府，要在地方重新贏得社會的認同，讓台灣民眾在困局中看到希望。

朱立倫：國民黨正面臨「四個失去」

朱立倫說，國民黨正面臨「四個失去」：逐漸失去國際的重視、對岸的溝通管道，台灣大眾的信任和支持者的熱情。他說，國民黨正逐漸失去一個建國政黨、百年大黨的榮耀，再不改變，國民黨恐怕再也難以重返執政，2022岌岌可危，「此時此刻的國民黨，需要的是有效的領導」。

朱立倫強調，面對2022，他上任第一天就會立即啟動2022選戰策略小組，他會扛起完全的責任，一定要打贏選戰。面對2024的總統與國會大選，他會全心無私地為黨求賢，推出最強的候選人，贏得勝選、重返執政。

面對國際情勢與兩岸僵局，朱立倫表示將堅守「中華民國，自由民主」的立場，上任後將重新加強美國、日本等重要國際友邦的互信溝通，更要恢復兩岸的良性互動與交流平台，維護兩岸和平，促進區域安全的穩定。他將全力以赴，把局勢扛起來，「把中華民國贏回來」。

雖然高雄市前市長韓國瑜也被點名參選，但韓迄未表態。韓營多人勸進他出來領導黨進行改革，不過，也有人擔心韓若參選又會成為箭靶。

對朱立倫參選，新北市長侯友宜說，任何人想為人民、為國家做事，都應該獲得祝福。

國民黨 民進黨 台灣

上一則

慘… 台4388企業、逾5.6萬人無薪假 連3周增萬人

下一則

通過EUA前展開程序？高端26.5萬劑封緘 專家質疑保護力

延伸閱讀

選國民黨主席？韓營：多人勸進 韓國瑜沒動念

選國民黨主席？韓營：多人勸進 韓國瑜沒動念
朱立倫可能結盟連勝文 江啟臣連任挑戰大

朱立倫可能結盟連勝文 江啟臣連任挑戰大
挑戰江啟臣 朱立倫參選黨主席：2024總統大選我會無私

挑戰江啟臣 朱立倫參選黨主席：2024總統大選我會無私
朱立倫用安博盒子收看奧運遭踢爆 發言人：合法使用

朱立倫用安博盒子收看奧運遭踢爆 發言人：合法使用

熱門新聞

台積電成立近35年來，製造事業的主要重心幾乎都放在台灣，如今迫於地緣政治的壓力，不得不開始往歐、美甚至日本設立據點。(路透)

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

2021-07-27 15:35
台灣新冠疫情趨緩，疫情警戒7月27日起降為2級，桃園市一間連鎖咖啡店開放內用，並在桌上放置隔板，民眾戴口罩保持安全距離。中央社

台灣再度擊退新冠疫情 美媒歸功5大原因

2021-07-29 15:46
鴻海創辦人郭台銘日前大讚奧運桌球好手莊智淵是英雄。（取材自臉書）

郭台銘喊話：奧運金牌發1億元台幣 破紀錄再加碼

2021-07-31 02:27
核二廠2號機昨天清晨發生反應爐急停事件，經調查為人為疏失。 圖／報系資料照片

台灣核2廠2號機急停 調查結果：員工挪動椅子不慎壓到

2021-07-27 15:26
指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

嚴防Delta侵襲 打完2劑疫苗入境台 14天檢疫未放寬

2021-07-31 04:22
台灣羽球黃金男雙王齊麟（右）與李洋（左）昨晚在東京奧運金牌戰以直落二擊敗中國對手，為台灣羽球隊奪得在奧運史上第一面金牌。（特派記者余承翰／東京攝影）

東奧／李洋羽球奪金 帶了9球拍赴日 都是老爸親手拉線

2021-07-31 18:41

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金

1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金
共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩
百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛
東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」

東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」
雖打完疫苗 聯邦參議員葛理漢宣布確診

雖打完疫苗 聯邦參議員葛理漢宣布確診