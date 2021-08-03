朱立倫宣布參選國民黨主席：2024推最強人選

國民黨前主席朱立倫（左）2日宣布參選黨主席，將挑戰尋求連任的現任黨主席江啟臣（右）。圖為2019年兩人逛新社花海時，各自擺出酷帥模樣的合影。（本報資料照片）

國民黨 主席選舉將於9月25日投票，國民黨前主席朱立倫昨宣布參選。他以「改變才有希望，重拾領導才能改變」為基調，批評國民黨面對民進黨 的霸道執政和人民的需求，「做得遠遠不夠」；強調自己會責無旁貸，扛起國民黨的困境。他也表示，面對2024，會全心無私為黨求賢，推出最強候選人，帶領國民黨重返執政。朱立倫今天上午將舉行記者會，說明團隊人事及2022規畫，也會針對外界質疑的2024問題有更清楚回應。

江啟臣：正面看待黨內良性競爭

已宣布競選連任的現任黨主席江啟臣表示，黨主席選舉是例行的黨內民主程序，「我尊重任何願意出來參選為黨承擔的黨員，也正面看待黨內選舉的良性競爭」。而日前表態參選黨主席的彰化縣前縣長卓伯源對朱立倫表示祝福，卓伯源表示，國民黨要好，就要變，首先最重要的是「換新」才能做到「真正的改變」，舊的路永遠不會到新的地方。

朱立倫昨天透過臉書發表參選聲明表示，民進黨一黨獨大、專斷獨裁，腐敗無能，但是養出這麼一個野蠻霸道的執政黨，「在野黨也難脫責任」。他將整合14個執政縣市治理成績的資產，展現國民黨的治理能力；對比腐敗失能的民進黨政府，要在地方重新贏得社會的認同，讓台灣 民眾在困局中看到希望。

朱立倫：國民黨正面臨「四個失去」

朱立倫說，國民黨正面臨「四個失去」：逐漸失去國際的重視、對岸的溝通管道，台灣大眾的信任和支持者的熱情。他說，國民黨正逐漸失去一個建國政黨、百年大黨的榮耀，再不改變，國民黨恐怕再也難以重返執政，2022岌岌可危，「此時此刻的國民黨，需要的是有效的領導」。

朱立倫強調，面對2022，他上任第一天就會立即啟動2022選戰策略小組，他會扛起完全的責任，一定要打贏選戰。面對2024的總統與國會大選，他會全心無私地為黨求賢，推出最強的候選人，贏得勝選、重返執政。

面對國際情勢與兩岸僵局，朱立倫表示將堅守「中華民國，自由民主」的立場，上任後將重新加強美國、日本等重要國際友邦的互信溝通，更要恢復兩岸的良性互動與交流平台，維護兩岸和平，促進區域安全的穩定。他將全力以赴，把局勢扛起來，「把中華民國贏回來」。

雖然高雄市前市長韓國瑜也被點名參選，但韓迄未表態。韓營多人勸進他出來領導黨進行改革，不過，也有人擔心韓若參選又會成為箭靶。

對朱立倫參選，新北市長侯友宜說，任何人想為人民、為國家做事，都應該獲得祝福。