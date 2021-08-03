綠提名李進勇續掌中選會 藍批「東廠」喊嚴審

李進勇獲提名續任中選會主委。（本報資料照片）

中選會包含主委、副主委六位委員任期將於11月3日屆滿，行政院昨天提名 主委李進勇、副主委陳朝建、委員許惠峰、陳恩民、王韻茹及許雅芬等六人，函送立法院審查。藍營喊出嚴格審查，綠營呼籲國民黨 勿再無謂杯葛。

依中選會組織法，行政院應在委員任滿三個月前（8月3日）辦理提名作業。行政院發言人羅秉成指出，這次中選會委員提名，經考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選具法政相關學識、經驗的優秀人才。其中，李進勇、陳朝建、許惠峰及陳恩民等四人為續任；王韻茹及許雅芬為新任，任期均自今年11月4日起至2025年11月3日止。

羅秉成表示，行政院提名時已併同考量政黨及性別比例，符合中選會組織法及相關規定，期盼立院盡早完成審查，以利業務順利運作。

國民黨立院黨團總召費鴻泰說，中選會委員應跳脫黨派，但李進勇數次發言，就是代表執政黨「東廠」；未來黨團會認真審查，並要求多開幾次公聽會。

民眾黨立委張其祿說，名單沒太大新意，但希望中選會能持續改革，針對不在籍投票、通訊投票 等選制改革表達因應態度，並嚴守行政中立。時力立委陳椒華說，選舉制度應推動變革，以保障國內不在戶籍地生活國人的投票權利。

民進黨立委羅致政指出，李進勇擔任中選會主委以來，已證明選務能力沒問題，也很公正，選務工作要有經驗累積，支持續任；也希望國民黨不要再無謂杯葛。