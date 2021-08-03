新任環評委員 遭譏「聽話名單」、「投票部隊」

新一屆環評委員出爐，半數專家委員續任，曾主持環評大會的環保署前副署長詹順貴（中）指「環評的公信力已愈來愈差。」（本報資料照片）

環保署公布第14屆環評委員名單，21人中有14位專家學者，但有七位上屆委員留任，占學者專家半數；另由內政部 、衛福部、農委會、科技部及國發會等五部會派員，加上環保署政府首長，官派七人，8月起任期兩年。但環團批評，該名單多屬開發派，是「官方會滿意的名單」，連環保署前副署長詹順貴也說「環評的公信力已愈來愈差。」

2016年中油觀塘案，當時環評委員鄭明修、王价巨、王文誠、李克聰、劉希平等五位委員，在環評大會中退席，意圖以未達開會人數門檻，阻擋環評通過；當時除了劉希平連任兩屆外，其餘環評委員都有資格連任，但在第13屆全數被換掉。對環評委員的委任，中央研究院生物多樣性研究中心研究員鄭明修表示，「聽話就留下，不聽話就換掉」，他已不想參與環保署事務。

詹順貴也說，當時他在任還很努力的審了很多環評案，許多比較離譜的環評案都擋了下來，有的要重做環評、有的不應開發；但後來有不同意見的環評委員都被換掉了，「弄得非常難看」。詹順貴說，他對後來環評委員組成感到失望，還說現在環評公信力已愈來愈差，幾乎沒有什麼案子是不能過的了。

藻礁 公投領銜人潘忠政說，第13屆最為人詬病就是原可連任環評委員不讓人連任，新一屆則有半數連任，表示這些環評委員「很乖、很聽話」，這是一份讓官方滿意的名單；中央研究院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫直言，這份名單了無新意，且以開發派居多。

潘忠政還說，至於三分之一的七名官派委員人數固定，是投票 部隊，平常時候不來開會，真正到關鍵時刻需要表決時就會來投票；大多數都是各部會副首長擔任。

環保署表示，今年6月至6月15日公開接受各界推薦第14屆環評委員會專家學者委員，32個單位推薦61人，女廿二人、男卅九人。依規定專家學者委員，續聘得連任一次，每次改聘席次不得少於該等委員人數二分之一，環保署強調本屆名單兼顧性別平權及專業領域，也符合改聘規定。