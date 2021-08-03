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人權會成立周年 陳菊秀政績 在野立委批荒謬

台灣新聞組／台北3日電
監察院國家人權委員會2日舉行成立周年成果發表記者會，監察院長兼人權會主委陳菊（左）與監委鴻義章（右）將樹苗放入背板，象徵人權推廣有如人權種子的萌芽成長。（中央社）
監察院國家人權委員會2日舉行成立周年成果發表記者會，監察院長兼人權會主委陳菊（左）與監委鴻義章（右）將樹苗放入背板，象徵人權推廣有如人權種子的萌芽成長。（中央社）

監察院昨天發表「國家人權委員會」成立周年成果，兼任主委的監察院長陳菊致詞時指出，人權會的成立，在法律的不夠周延情況下，民間倡導人權、有理想的朋友，覺得不夠滿意；但人權是一步一腳印、一步一步落實，將會如履薄冰，全力以赴。時代力量立院黨團則質疑，人權會至今預算執行率連一半都不到，非常荒謬。藍委也質疑，人權會成立至今「根本不知道有什麼貢獻」。

陳菊細數過去一年人權會的業務，包括與考試院國家文官學院及教育部國家教育研究院合作、以法庭之友身分參與憲法法庭言詞辯論、舉辦座談與社會對話、透過視訊會議進行國際交流等，以及公布首份人權侵害案件「林水泉案」調查報告，針對轉型正義相關法制提出具體修法建議等。監委王美玉、王幼玲及紀惠容則發表「外籍漁工人權專案期中報告」。

陳菊說，人權落實不是一蹴可及，希望公私部門有更多對話、合作，用溫暖的力量，讓人權更加向前；人權會必須成為台灣國家的良心、弱勢人民的依靠，「一周年只是起點」，將透過更多努力、檢討、反省，並加以實踐、不斷向前，讓台灣人權茁壯發展。她也公布兩位人權委員會新委員：監委范巽綠及趙永清。

國民黨立委李德維質疑人權會成立到現在「根本不知道有什麼貢獻」，不要說民眾不知道他們在做什麼，恐怕連人權委員自己都不知道自己做了什麼，根本是個冗員單位。而新任委員都是民進黨籍，范巽綠更是陳菊閨蜜，民進黨執政以來，用了多少自己人，民眾都看在眼裡。

但對於人權會成立周年，時力立委邱顯智質疑，人權會預算執行率連一半都不到，是非常荒謬的，「難道台灣就如此歌舞昇平、沒有人權迫害或系統性和結構性壓迫？機構內皆無性侵案、排擠、霸凌、歧視嗎？好不容易奔走成立了人權機構，難道都只要進行人權教育就足夠了嗎？」

陳菊昨天細數人權會一年來政績。但仔細檢視這些業務，很多都不是「非人權會不可」，也難怪在野黨批評人權會已偏離初衷。而人權會日前公布「林水泉案」調查報告，促轉會也稱早已提案修法，更令人納悶：人權會與促轉會業務有何不同？

陳菊昨提到，民間倡導人權、有理想的朋友，對人權會不夠滿意；她則認為，人權是一步一步落實。然而，如果人權會有心往前衝，當然可以更積極。但試問，這一年多來，疫情中出現許多涉及人權議題，人權會究竟做了多少努力？至於法制面，執政黨立委過半數，人權會成立一年了，還不能讓委員「依法」行使職權，該怪誰呢？

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