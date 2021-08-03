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新聞眼／國民黨「失去」並非一朝 江朱「改變」可曾看見？

記者劉宛琳
國民黨前主席朱立倫在臉書宣布參選黨主席。(取材自臉書)
國民黨前主席朱立倫在臉書宣布參選黨主席。(取材自臉書)

準備了一年半，朱立倫終於宣布參選國民黨黨主席。他在參選聲明中強調「改變才有希望，重拾領導才能改變」。無獨有偶，江啟臣去年爭取主席補選時也曾說「我們要拿出改變的勇氣」。兩人都在國民黨失利時當過「補選黨主席」，都背負著改變的希望；兩人過去有何「改變」、未來能「改變」什麼，黨主席選戰這一役，都將面臨檢驗。

朱立倫參選宣言中，指國民黨正逐漸失去國際的重視、對岸的溝通管道，台灣大眾的信任和支持者的熱情，「失去一個百年大黨的榮耀」。然而，這些「失去」不是現在才失去，從2014年縣市長大敗，就已逐一流失；朱立倫從那時接下黨主席的位子，但到2016年大選，卻沒有「改變」困境。

當時，朱立倫先是被黨內批評不敢出來承擔總統大選，後來又因「換柱」承受更多罵名。直到朱要參選2020，此事還成為他的包袱。朱立倫雖強調2024會全心無私為黨求賢，推出最強候選人，帶領國民黨重返執政。但他現在跳出來參選，真是為黨承擔？還是為2024大位布局？恐怕還是要面對質疑。

遭到挑戰的江啟臣，「改變」的能力同樣讓黨內不滿。去年的對手郝龍斌說「國民黨關鍵在領導，必須有強而有力的監督」，意在言外。前衛生署長楊志良則援引趙少康不能參選黨主席之例，不但看不出「改變」，更直言國民黨「在我看來是不太有救啦」。

兩岸路線更是參選黨主席的重中之重。去年江啟臣修正兩岸論述，被認為是要拋棄九二共識，即使後來不斷強調「中華民國是定海神針」，仍無法撕掉標籤。朱的「中華民國，自由民主」立場雖四平八穩，但他從去年至今都未正面回應「九二共識」問題，終須給黨內一個交代。

國民黨 江啟臣 台灣

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