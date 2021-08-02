鄭文燦、侯友宜也逆時中 接種維持預約、造冊雙軌

新冠肺炎疫苗供貨不足，台灣現存AZ疫苗及莫德納疫苗即將告罄，恐無法提供下一輪登記者施打第一劑。圖為民眾施打疫苗。（記者曾原信／攝影）

中央推行疫苗 預約平台，意外引爆長輩「數位落差」，疫情指揮中心指揮官陳時中 說，仍傾向單一作業平台，不要額外列冊，建議「到府幫長輩上網預約」，但桃園與新北仍決定「逆時中」，擬幫不會上網的長輩造冊，以便接種第二劑。

桃園市長鄭文燦昨表示，仍會採民眾預約、主動通知的「疫苗接種雙軌制」，並想辦法融合兩者優點，融合難度不高，希望中央支持。鄭文燦表示，民眾預約制、主動通知制都有優點，要想辦法融合；會先照原定計畫接種，並與中央溝通實施雙軌制。

新北市長侯友宜也說這次為長輩施打第二劑，新北會採用雙軌制，繼續採預約、民政系統雙軌並行，以解決長者、偏鄉或弱勢的數位落差問題，不會上網預約的，一樣會有區公所、里長及里幹事協助預約，「不會因為你不會上網就漏了你」，如果是偏鄉住民更要一一通知。侯友宜強調，這段時間不是只有65歲長者，只要有預約困擾的市民，一定用這方式造冊預約及施打。

此外，新冠肺炎疫苗接種踴躍，但供貨不足，台灣現存AZ疫苗及莫德納 疫苗即將告罄，恐無法提供下一輪登記者施打第一劑。因AZ疫苗即將見底，指揮中心發言人莊人祥表示，第五輪接種將以莫德納疫苗為主，提供接種第二劑，全台僅剩68.9萬劑，想打第一劑者機率極低。

陳時中坦言，手頭上莫德納數量相對少，中央僅剩56萬劑，地方還有一些量，將優先提供第二劑接種。據統計，仍有192萬名長者（65至74歲）排隊等著打第二劑，如果9月1日前無法及時到貨，恐難以銜接。

截至8月1日傍晚5時，上網完成意願登記的總人數為1188萬人，600多萬人（51%）複選AZ或莫德納，單選莫德納者達405萬人（34%），因為莫德納疫苗所剩不多，很難提供第一劑之用。

至於AZ疫苗，每日接種數量超過20萬劑，也供不應求，截至7月31日剩下73萬劑，另58.2萬劑仍在封緘檢驗中，指揮中心預估，第四輪接種後，只剩下16萬劑，但等著打第二劑AZ的75歲以上長者多達102萬人。

如果疫苗未能如期到貨，是否影響第二劑接種時程？莊人祥並未正面回應，僅提供現有AZ疫苗的分配時程，目前完成檢驗封緘的AZ疫苗共57.5萬劑，可讓第四輪撐到8月3日。此外，之前自購58萬AZ疫苗，加上立陶宛贈送2萬劑疫苗，共60萬劑，等檢驗封緘後盡快配發，預計8月4日至6日可供接種。