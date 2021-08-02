新聞評論／嗅出基層民怨 綠百里侯紛「逆時中」

桃園市長鄭文燦也跟進「逆時中」。（圖：市政府提供）

地方政府為疫苗問題頻頻槓上中央。最近指揮中心堅持，所有人員施打第二劑都必須上疫苗平台預約，而地方則主張應採「長者造冊」原則，因而引發新一波「逆時中」亂流。高雄市長陳其邁帶頭與中央不同調，主張造冊施打，桃園市長鄭文燦等建議雙軌並行，基隆市長林右昌也加入「造冊」派。稍早地方與中央對微解封措施已出現不同標準，如今連疫苗施打都不同調，顯示中央距離基層民意越來越遠，雖然大權在握，卻已難以推動政策。

地方一再集體逆時中，最主要原因是疫苗不足，中央又朝令夕改，不但民眾難以理解，地方政府也難以配合。這次地方與中央唱反調，主要是許多長者不會上網或沒有手機，無法上預約平台登記，這是數位落差的現實問題。現在，陳時中 卻要求地方「不如到府幫長者上網預約」；他以為地方的人力那麼寬裕嗎？陳時中一向強調，大家「照中央計畫走，不會出問題」；但如果中央罔顧地方執行的困難，地方也只能被迫「逆時中」，以求完成任務。

陳時中要求民眾一律上網預約接種，無非是要把疫苗的控制權牢牢掌握在中央手上。相形之下，地方政府要求採造冊接種，則是出於服務鄉里的精神，知道自己轄下哪些人口可能遭到制度性的遺漏。再說，唐鳳設計的預約系統規則千變萬化，別說長者，一般民眾也常不得其門而入。陳時中要求所有民眾都上網預約，豈非刻意讓長者被網路預約系統漏接？

尤其，指揮中心最近在預約系統新增了高端疫苗 的選項，但目前唯一勾選高端的民眾僅12萬人，約占1.3%，顯示民眾對該疫苗的不信任。現在，中央要求地方幫忙到府協助上網，莫非是要利用長者對勾選系統的生疏，趁機推銷高端？更矛盾的是，陳時中一邊衝刺疫苗覆蓋率，千方百計要達成總統宣示的目標；但另一方面，他又責怪地方「打太快」，導致疫苗不足。試問，如果不是地方疫苗打得很快，他宣稱的三成覆蓋率要從何而來？

蔡政府自詡「有政府會做事」，現在已被民眾識破，其實是「有政府亂做事」。「亂做事」的政府，最拿手的甩鍋本事正是「滾動式檢討」，隨時可以為自己的朝令夕改卸責。例如，指揮中心原將施打對象分成十類造冊依序施打，但這種分類僅滿足了第二類的官員兩劑施打不受影響，疫苗預約系統建立後開始天下大亂。一般第九、十類人員都打完了，原應優先造冊的對象如教師、補教人員反而輪不到，數百萬相信政府單選莫德納 的人也可能第一劑都打不到，連勾選ＡＺ的施打者第二劑都可能沒著落。如今看來，政府的疫苗施打政策反強化了民眾被剝奪感與危機感，也有越來越多人相信，政府是以為高端護航為先，而非為了全民的防疫。當越來越多工作場域以接種與否作為進出與復工依據時，疫苗施打已成了政府必須保障的基本人權；但民眾連「殘劑」都搶成一團，政府官員不慚愧嗎？

中央的末稍神經遲鈍，地方首長卻能嗅出基層民眾的怨氣。台南市長黃偉哲在民進黨中常會反映疫苗配送能量與預約系統出現落差，陳其邁、鄭文燦、林右昌都堅持造冊為民眾接種，原因皆在此。一波波疫苗之亂，源頭包括執意扶植國產疫苗的蔡總統，包括愛管事又不肯負責的行政院長蘇貞昌，乃至沉浸在「號令天下」演出快感的陳時中。但是，當綠營縣市長都開始「逆時中」，這些自以為是的官威還能暢飲多久？（轉載自聯合報社論）