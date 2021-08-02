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黑白集／經濟與防疫平衡 該開放了

黑白集
全台防疫警戒降至二級，各縣市已陸續開放餐廳內用。（記者許正宏／攝影）
全台防疫警戒降至二級，各縣市已陸續開放餐廳內用。（記者許正宏／攝影）

晚了其他縣市一周，雙北在全台防疫降級一周後，2日也將宣布餐廳可以內用。這對雙北的660多萬人而言，是個好消息，意味人們距離回歸正常生活又更近一步，那些以此維生的店家也能逐漸重返經營軌道。

許多民眾擔心，一旦開放，疫情會不會捲土重來？從國外的解封經驗，這確實是個隱憂。但目前，「學習與病毒共存」已成各國的新趨勢，不再追求「完全清零」。對台灣而言，要在防疫與經濟之間取得平衡，恐怕也只能如此。

往好處看，台灣民眾已養成戴口罩的好習慣，又懂得保持社交距離及彼此提醒。這點，比起西方國家的解封經驗，應該更令人放心。重要的是，政府的邊境管制要確實，普篩的原則不能打折，店家的防疫措施不能敷衍了事，開放的成果才能維持。

曾有民代嗆稱「全台在陪雙北坐牢」，把封城的不便全推給雙北，這是在幫中央甩鍋。事實上，如果中央的決策草率，明知防疫有漏洞卻不修補，地方本事再大也接不住漏網者。

從「回歸正常」的角度看，應該重新開放的不止餐廳。許多公共設施及戶外活動，只要訂出適當的指引，都應該持續開放，不能再剝奪人民的自由。包括醫院的管制，5月間宣布關閉的安寧病房迄今仍未開放，難道現在已無病人需要安寧醫療？

防疫 台灣 邊境

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