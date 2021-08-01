冷眼集／說穿了 台灣疫苗就是不夠

台灣疫情爆發，但各國捐贈疫苗已告一段落，自購疫苗到貨量後繼無力。（本報資料照片）

疫苗 登記及預約全數回歸「疫苗接種預約平台」，不會使用3C產品的長輩瞬間成了「疫苗孤兒」，各地從市長到里長，不分藍綠相繼「逆時中」，但指揮中心不斷強調「回歸平台」，指揮官陳時中 甚至說出「與其造冊施打，不如幫忙長輩到府上網預約」。

台灣 疫情爆發，各國捐贈疫苗如雨後春筍，第一劑疫苗接種率瞬間突破3成，但各國捐贈疫苗已告一段落，我自購疫苗到貨量後繼無力，陳時中之前即坦言「疫苗供貨量不足」。民眾能不能打到疫苗，又回到「看天吃飯」的窘境。

對於美、日、立陶宛贈我疫苗，指揮中心以各式手板標示「感謝」，但立陶宛31日捐贈抵台的2萬劑疫苗，以目前台灣每天破20萬劑次的施打量，恐怕不到半天就打完。台灣民眾從6月初左右開始大規模接種疫苗，以兩劑疫苗間隔10到12周計算，從8月底到9月初也將迎來第二劑大規模接種。

如今上預約平台意願登記與預防疫苗已成全民運動，雖然全民都有參與感，但能不能打到疫苗，其實未必有把握，尤其近400萬人只選莫德納疫苗，連陳時中都說，「打到的機會相對少。」疫苗預約平台看似公平，實則是為了管控疫苗配發數量，只是疫苗不足，管控機制再好，還是打不到。

為了保護染疫高風險的長輩們，透過地方造冊讓他們先打疫苗，如此設下數位落差的高牆，如果無法獲得幫助，著實讓人不忍。

此時不免想到很久沒有聽到「超前部署」，早先沒有像同美日等大國超買疫苗，如今只全民集氣盼自購疫苗早些到貨。