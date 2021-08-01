我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／拜爾絲再度退賽 放棄自由體操單項比賽

東奧／男4x100米混合泳 美10連霸破世界 德雷塞爾第5金

冷眼集／說穿了 台灣疫苗就是不夠

記者 陳雨鑫
台灣疫情爆發，但各國捐贈疫苗已告一段落，自購疫苗到貨量後繼無力。（本報資料照片）
台灣疫情爆發，但各國捐贈疫苗已告一段落，自購疫苗到貨量後繼無力。（本報資料照片）

疫苗登記及預約全數回歸「疫苗接種預約平台」，不會使用3C產品的長輩瞬間成了「疫苗孤兒」，各地從市長到里長，不分藍綠相繼「逆時中」，但指揮中心不斷強調「回歸平台」，指揮官陳時中甚至說出「與其造冊施打，不如幫忙長輩到府上網預約」。

台灣疫情爆發，各國捐贈疫苗如雨後春筍，第一劑疫苗接種率瞬間突破3成，但各國捐贈疫苗已告一段落，我自購疫苗到貨量後繼無力，陳時中之前即坦言「疫苗供貨量不足」。民眾能不能打到疫苗，又回到「看天吃飯」的窘境。

對於美、日、立陶宛贈我疫苗，指揮中心以各式手板標示「感謝」，但立陶宛31日捐贈抵台的2萬劑疫苗，以目前台灣每天破20萬劑次的施打量，恐怕不到半天就打完。台灣民眾從6月初左右開始大規模接種疫苗，以兩劑疫苗間隔10到12周計算，從8月底到9月初也將迎來第二劑大規模接種。

如今上預約平台意願登記與預防疫苗已成全民運動，雖然全民都有參與感，但能不能打到疫苗，其實未必有把握，尤其近400萬人只選莫德納疫苗，連陳時中都說，「打到的機會相對少。」疫苗預約平台看似公平，實則是為了管控疫苗配發數量，只是疫苗不足，管控機制再好，還是打不到。　

為了保護染疫高風險的長輩們，透過地方造冊讓他們先打疫苗，如此設下數位落差的高牆，如果無法獲得幫助，著實讓人不忍。

此時不免想到很久沒有聽到「超前部署」，早先沒有像同美日等大國超買疫苗，如今只全民集氣盼自購疫苗早些到貨。

疫苗 台灣 陳時中

上一則

2022縣市長選舉 藍關鍵考題：決戰北市、桃園

下一則

國民黨9月選主席 馬英九：新主席要把這個黨搞好

延伸閱讀

2022縣市長選舉 藍關鍵考題：決戰北市、桃園

2022縣市長選舉 藍關鍵考題：決戰北市、桃園
嚴防Delta侵襲 打完2劑疫苗入境台 14天檢疫未放寬

嚴防Delta侵襲 打完2劑疫苗入境台 14天檢疫未放寬
上網預約疫苗 長輩抱怨太為難 藍綠「逆時中」

上網預約疫苗 長輩抱怨太為難 藍綠「逆時中」
陳時中坦言第5輪疫苗供貨吃緊 傳高端上場銜接

陳時中坦言第5輪疫苗供貨吃緊 傳高端上場銜接

熱門新聞

台積電成立近35年來，製造事業的主要重心幾乎都放在台灣，如今迫於地緣政治的壓力，不得不開始往歐、美甚至日本設立據點。(路透)

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

2021-07-27 15:35
台灣新冠疫情趨緩，疫情警戒7月27日起降為2級，桃園市一間連鎖咖啡店開放內用，並在桌上放置隔板，民眾戴口罩保持安全距離。中央社

台灣再度擊退新冠疫情 美媒歸功5大原因

2021-07-29 15:46
鴻海創辦人郭台銘日前大讚奧運桌球好手莊智淵是英雄。（取材自臉書）

郭台銘喊話：奧運金牌發1億元台幣 破紀錄再加碼

2021-07-31 02:27
前總統李登輝辭世將滿一周年。他生前最疼愛的孫女李坤儀（右），日前產下第三胎男嬰，有望從母姓改姓李，延續李家香火。本報資料照片

辭世周年／李登輝外曾孫改姓 日後涉足政壇埋伏筆？

2021-07-25 17:46
台積電、鴻海等採購BNT疫苗，蔡政府先卡後通，還大割稻子尾。圖為鴻海創辦人郭台銘（前左）當日與蔡總統會面後步出總統府。(本報資料照片)

黑白集／感謝背板的背後：戳破吃相難堪

2021-07-23 02:20
核二廠2號機昨天清晨發生反應爐急停事件，經調查為人為疏失。 圖／報系資料照片

台灣核2廠2號機急停 調查結果：員工挪動椅子不慎壓到

2021-07-27 15:26

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」
吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下

吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下
東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金

東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金
養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了