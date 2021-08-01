新聞眼／藍綠決戰百里侯 就看誰犯錯少

2022選戰對執政的民進黨而言，是執政表現期中考。圖為蔡英文總統。（本報資料照片）

2022九合一選戰將屆，對當前在中央執政的民進黨 而言，是執政表現期中考；但對在野的國民黨 而言，卻是重返執政的資格考。面對選戰，藍綠陣營各有各自不同的機會與挑戰，必須加快布局、減少犯錯。

對國民黨而言，要在2022爭取勝選，最大的機會點就在於民進黨政府執政表現不佳，光從去年起的開放含萊豬爭議，以及本土疫情 、威權施政破壞法治，都讓質疑聲四起，甚至鬆動原本淺綠支持。

不過，國民黨本身也有「結構性問題」待克服，因選情看好，導致搶打順風球的人不少，包含桃園市與新竹市等有機會收復的城市，都有內部隱憂，若未來協調無果，恐成「成事不足、敗事有餘」。

此外，社會對國民黨信任度仍不夠，也導致國民黨支持度天花板提前浮現，若明年選舉前無法突破，在民眾黨崛起分票下，國民黨能否打敗民進黨多拿幾席縣市執政權，考驗不小。

2022地方選舉不好選，對民進黨來說早非新聞。如今疫情趨緩，六都選情大致與疫情前仍呈現差不多局面，被綠營評為重中之重的桃園甚至出現亂流，被視為「儲君」的桃園市長鄭文燦聲望也遭波及。

7月初指揮中心宣布餐飲可內用，起初綠營執政縣市也同意，卻在不到24小時紛紛大轉彎，凸顯出的正是綠營寧可「逆時中」，也不願冒政治風險。中央執政難給利多，地方執政未能透過疫情借力使力，民進黨的挑戰還很大。