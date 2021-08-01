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2022縣市長選舉 藍關鍵考題：決戰北市、桃園

台灣新聞組／台北1日電
明年台北市長選舉，國民黨立委蔣萬安深受藍營支持者期待。（本報資料照片）
明年台北市長選舉，國民黨立委蔣萬安深受藍營支持者期待。（本報資料照片）

國民黨爭取重返執政，2022縣市長選舉成敲門磚。關鍵六都市長選戰，桃園市與台北市成決戰指標。黨務人士點名，衛福部長陳時中、駐美代表蕭美琴與新竹市長林智堅是明年民進黨六都市長可能戰將，國民黨內包含主席江啟臣、前主席朱立倫、副秘書長謝龍介、議員羅智強、中廣董事長趙少康等都應備戰。

不過，民進黨台北市議員簡舒培說，雖然一直有聲音期待陳時中參選，但現在應該先扮演好指揮官的角色，才能討論明年大選，如果連防疫都做不好，不只陳時中，整個民進黨都會受影響。

民進黨人士說，非執政縣市，尤其是雙北等直轄市的人選布局，不單是各派系如何盤算、個人怎麼想，「最重要的是蔡英文總統怎麼想」。

台北市長柯文哲可能交棒副市長黃珊珊，但黃接收不了柯粉，也走不出親民黨主席宋楚瑜影子，一直是柯營的顧忌。民眾黨人士說，5月疫情給了黃珊珊絕佳舞台，讓市民看見行動力、決斷力，更多柯粉開始認同黃珊珊。

衛福部長陳時中（前左）、台北市副市長黃珊珊（前左）日前視察北農，兩人都被視為明年...
衛福部長陳時中（前左）、台北市副市長黃珊珊（前左）日前視察北農，兩人都被視為明年台北市長選戰可能對手。（本報資料照片）

指標的六都選戰，國民黨執政的新北市與台中市連任選情相對穩定，與民進黨決戰點將在桃園市與台北市。黨內人士說，國民黨在北市雖有明星立委蔣萬安，但蔣魅力不如前總統馬英九，民眾黨可望支持的台北市副市長黃珊珊在這波防疫過程又拉高人氣，與民進黨候選人若三強鼎立，勝負難料。

至於明年桃園市長選戰，國民黨人士坦言，目前藍綠可能人選都不夠，國民黨已表態參選的桃園縣議會議長邱奕勝「參選履歷」不好，卻堅持不接受初選拚到底，卡住黨籍立委魯明哲、萬美玲參選之路，前立委陳學聖、孫大千又缺舞台。

國民黨人士指出，要讓明年桃園市長與台北市長打出新局，9月黨主席選舉誰勝出將是關鍵。至於高雄市前市長韓國瑜「韓家軍」，明年是否出征？藍營人士說，指標在高雄市前副市長李四川，但黨內有人憂心，韓流的負面效應，韓家軍恐缺席明年選舉。

國民黨 民進黨 陳時中

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