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國民黨9月選主席 馬英九：新主席要把這個黨搞好

台灣新聞組／台北1日電
國民黨主席9月25日改選，前總統馬英九希望有能力的人都出來。 （本報資料照片）
國民黨主席9月25日改選，前總統馬英九希望有能力的人都出來。 （本報資料照片）

國民黨主席9月25日改選，評估回鍋參選的前主席朱立倫預計本周宣布參選，前總統馬英九昨日表示，他對新主席的期許就是要「把這個黨搞好」。馬說，國民黨要改善的地方很多，出來競選的人要提出具體改善意見，讓黨員能夠選擇。國民黨前副主席郝龍斌則認為，國民黨不能期待因討厭民進黨而起來，必須發揮「戰鬥藍」精神才有機會再起。

馬英九表示，希望有能力的人都出來，還不知道誰要出來，他也沒有要挺誰的問題。未來事件交易所認為朱立倫行情最好，馬笑著回應，「那就出來嘛」。至於最後是否就是「朱江對決」，馬也說，「我到最後才看」。

中廣董事長趙少康表示，現在的國民黨充滿著失敗主義，這個也怕那個也怕，講不過人家也打不過人家，他認為國民黨應發揮戰鬥精神，遇到事情不能退縮，應往前衝，若能如此，國民黨就有救了。

趙少康表示，選舉合縱連橫很正常，這不是內鬥，這是健康的競爭，江啟臣有現任黨主席的優勢、朱立倫跟其他人結盟有另外的優勢，目前看來雙方勢均力敵，但現在誰會出來選還不一定。

據了解，國民黨前主席朱立倫預計本周宣布參選國民黨主席，朱立倫近日也展開黨內請益與報告行程。據指出，華府北京當局已主動探詢朱動向，朱也釋出若當選盼重建美中台溝通管道期盼。至於國民黨智庫副董事長連勝文因顧慮父親連戰身體狀況，確實已傾向不參選，若最終決定不選，不排除支持朱立倫。

據指出，華府與北京都已掌握朱立倫將參選的消息，朱也給予善意回應。朱營人士指出，國民黨與北京、華府互動不如過去密切，朱殷切期盼若當選主席後能重建美中台關係與溝通模式。

國民黨主席9月25日改選，「江朱對決」隱然成形。左起趙少康、江啟臣、朱立倫、連勝...
國民黨主席9月25日改選，「江朱對決」隱然成形。左起趙少康、江啟臣、朱立倫、連勝文、李乾龍。（本報資料照片）

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