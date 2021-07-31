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政院擬發「五倍券」 8綠委籲別再現金換券、直接領

記者吳亮賢／台北31日電
民進黨正國會派系立委陳亭妃30日發出聯合聲明，呼籲政府應以不拿現金換振興券為目標發放。（圖：陳亭妃辦公室提供）
民進黨正國會派系立委陳亭妃30日發出聯合聲明，呼籲政府應以不拿現金換振興券為目標發放。（圖：陳亭妃辦公室提供）

行政院擬發放「振興五倍券」，民進黨正國會派系立委陳亭妃、余天、吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳歐珀、陳秀寳、蔡適應昨天發表聯合聲明呼籲，政府應以不拿現金換振興券為目標發放，讓民眾以最簡單方便的方式直接領取紙本或數位振興券。

聲明指出，今年疫情衝擊社會的程度遠高於去年，振興方式應更體察民意，「振興券要升級，以不拿現金換振興券為目標發放」，直接領取紙本或數位振興券，可減少群聚與接觸的風險。

聲明表示，振興券之外，去年7至8月陸續推出藝fun券、農遊券、動滋券、客庄旅遊券、安心旅遊國旅補助五大種類，頗受好評，分別帶動藝文展演、農漁畜產、運動產業、客庄發展、旅遊旅宿等不同產業別。今年應延續發放且擴大振興，在去年的基礎上增加「總金額」與「得券人數」，讓更多民眾加入共同振興的行列、讓各產業鏈受惠人數更多，以達到最好的振興效果。

聲明呼籲，振興券的發放，需多方考量，在「領券最方便，民眾好消費，店家好處理」三原則之下，發放振興券與各種類券，促進、振興經濟的同時，不造成民眾任何負擔，也降低發券、領券過程中群聚的風險。

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