新聞評論／紓困振興砸大錢 都在興利「綠友友」

由「PTT大神」杜奕瑾團隊為交通部製作的智慧觀光網站「海陸漫行」，立委高虹安實際試用，質疑沉浸式體驗有待加強。（翻攝自海陸漫行網站）

疫情爆發一年半，觀光 產業變成了「關光慘業」。交通部去年從紓困 振興特別預算 中砸了9000多萬（台幣，下同），重金製作「虛擬線上觀光」，得標者是與綠營關係友好、人稱PTT之父的杜奕瑾。這個金額令人咋舌，成效則備受質疑。外界才驚覺，8400億的紓困特別預算如何遭到濫用，其中多少錢透過發包程序進了「綠友友」的口袋，啟人疑竇。

蔡總統上任後，立下了「特別預算常態化」的惡例。從她第一任的前瞻建設八年計畫，到第二任在一年半內四度追加紓困振興方案，預算規模都是8000多億。已執行四年的前瞻計畫中，處處充斥浮濫、綁樁且違反財政紀律的項目，包括過半經費被拿來興建不具效益的軌道建設，水環境預算拿來蓋了許多與治水無關的設施如公園、籃球場等。這種濫用的情況，在這次紓困特別預算，猶有過之。

此次紓困特別預算，交通部納編了167億，觀光業者實際獲得多少幫助，不得而知。近日傳出，觀光業者欲向銀行貸款，銀行卻認為他們是海嘯衝擊第一排，不願核貸。對此，金管會官員推稱，若遇未核准，可聯絡1988或馬上辦中心，會即時向各部會反映。業者走投無路，只好求助於在野黨立委。從9000萬元濫用在線上虛擬觀光，答案已呼之欲出：原來國家舉債撥發的救命經費，竟被如此胡亂花用。

以這次杜奕瑾公司得標的「智慧觀光虛實整合體驗先導計畫」為例，耗資9000萬元，號稱以360度影片拍攝三大主題。虛擬實境其實已非新興科技，過去觀光局連續三年都有類似計畫累積上千件素材，如今又耗費巨資重拍，根本是浪費資源。也難怪，一片慘澹的觀光業者會嘲諷：「原來政府好有錢。」

製作觀光宣傳影片，應該從交通部的年度預算中支出，為何卻來爭食紓困特別預算大餅？請問，若是紓困，紓了誰的困？除了得標公司，有誰受益？要論振興，旅客無法實際前往景點活動消費，這項計畫也未能結合線上購物讓旅客「雲遊」後順勢購買產品，產生導購效應。這個計畫明明可以納入一般預算處理，卻故意動支特別預算，難不成只為了規避監督？

更可議的，是得標者的身分。去年聯合報曾踢爆，蔡政府透過御用親綠評委，讓親綠媒體或企業在各種政府標案中無往不利；網軍「1450」的始祖春露公司，即以此方式豪吞台鐵1500多萬元標案。這次的爭議標案是在去年林佳龍交通部長任內招標，杜奕瑾長期與綠營交好，近年更吃下多個政府標案，還被貼上民進黨網軍標籤。

對外界批評該標案是「內定」，林佳龍辯稱一切程序合法。但看看同案另兩家投標公司，一家是中華電信的子公司「中華系統整合」，交通部正是中華電的大股東，杜奕瑾更身兼中華電獨董；另一家投標者則是台灣數位光訊科技集團（台數科），董事長廖紫岑與林佳龍交情深厚。從這些綿密交織的政商網絡看，難怪另兩家會被質疑是「來陪榜的」；事實上，台數科子公司則取得另項觀光標案。這下，外界總算明白，原來振興都在興利「綠友友」。

台北市長柯文哲接受專訪時曾透露，他跟民進黨「分手」的關鍵，是在前瞻特別預算。他以「一堆強盜在分錢」形容，更直指包括紓困特別預算，同樣是亂撒錢。就8000多億龐大的紓困預算看，這筆標案不過是冰山一角的貓膩與汙垢；而蔡政府對於特別預算樂此不疲，哪顧得了這是向子孫挪用的救命錢。