李登輝紀念圖書館 可望落腳台大舊法學院校區

李登輝基金會董事長李安妮（左）呼籲，政府應設立國家級李登輝紀念圖書館。（記者曾學仁／攝影）

李登輝基金會昨天舉行記者會，呼籲政府推動設立國家級李登輝紀念圖書館 。總統府發言人張惇涵表示，李登輝是享譽國際社會的「台灣 民主之父」，蔡英文 總統及總統府支持設立紀念圖書館。

對於家屬期盼將圖書館設在台大舊法學院，張惇涵表示，由於李登輝為台大校友，亦曾擔任台大教授，總統府樂觀其成，相關規畫須經台大校方同意，政府也會給予必要協助。

台大總務長葛宇甯表示，校長管中閔曾清楚表達學校對此正面的態度。葛宇甯表示，經學校行政團隊討論後，認為李前總統不僅是傑出校友與受學生敬愛的老師，且對台灣社會具有重大貢獻，學校應可支持設置此一國家級的紀念圖書館。

李登輝女兒李安妮表示，最讓她鼓舞的是，她第一次與台大校長管中閔見面時，「管校長馬上表示校方對這件事情fully support（完全支持）的態度」。李安妮說，設立「國家級李登輝紀念圖書館」的構想已經有21年，從2000年7月起，她在美國走過6個總統圖書館，可惜的是李登輝生前無法完成這個願望。去年治喪大員會議上，有兩位人士也提起此事，蔡英文總統也詢問各方的看法。

葛宇甯表示，國家級的總統圖書館牽涉廣泛，從硬體設施、文物典藏到日後的維護營運，都需要縝密規劃，更需要政府長期穩定的支持。台大未來將積極參與此一紀念圖書館的規劃討論，並願意盡力配合。