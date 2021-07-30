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李登輝逝世周年 蔡英文、賴清德五指山追思

記者丘采薇、徐偉真／台北30日電
前總統李登輝李登輝逝世周年，蔡英文總統（右）、副總統賴清德（左）五指山追思。圖為去年李登輝在五指山國軍示範公墓舉行奉安禮拜，蔡英文總統、副總統賴清德出席。（圖：總統府提供）
前總統李登輝李登輝逝世周年，蔡英文總統（右）、副總統賴清德（左）五指山追思。圖為去年李登輝在五指山國軍示範公墓舉行奉安禮拜，蔡英文總統、副總統賴清德出席。（圖：總統府提供）

今天是前總統李登輝逝世周年，蔡英文總統及副總統賴清德上午將至五指山國軍示範公墓追思致意。由國史館主辦、李登輝基金會協辦的「關鍵一九九一：李登輝與台灣民主元年」展覽今開幕，蔡總統也將到場致詞。

至於日本前首相安倍晉三透露，想來台灣祭拜李登輝。李安妮說，安倍是日本政壇有影響力的前首相，再加上安倍過往與李登輝的私誼，非常希望這件事可以順利達成，「要去五指山也不一定非要在7月30日，任何時間都可以，我們可理解」。

安倍想赴台致祭 李安妮盼促成

另外，首屆「台美日國會議員戰略論壇」昨天舉行視訊會議，日本前首相安倍晉三以神祕嘉賓身分出席並致詞說，台灣非常重要，他支持台灣加入世界衛生大會（WHA）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等，這些目標唯有在堅實的法治基礎才能達成。

安倍也表示，台灣是日本重要夥伴，台灣人民的健康和安全是由台灣的政府、當局負責，台灣人民的健康和世界人民的健康息息相關，希望中國大陸認知到這點。

安倍表示，自由開放的印太區域很重要，日台關係極為重要，大家應該共享、自由、民主、人權的價值，自由民主國家要團結，由美國、日本、印度、澳洲間進行的「四方安全對話」（Quad）很重要，台灣也非常重要。

日華議員懇談會會長、自由民主黨眾議員古屋圭司在論壇中代讀日華懇幹事長、防衛大臣岸信夫致詞，岸信夫表示，區域安全環境愈來愈嚴峻，日本對台灣的關心增高，就像之前日美兩國領袖會談共同聲明所強調台灣海峽和平穩定的重要性，希望兩岸問題和平解決；日本今年的防衛白皮書也指出，台灣的安全不僅是對日本安全的保障，對國際社會的穩定也很重要。

與會的台灣立法院長游錫堃說，中國持續以軍事恫嚇台灣，他呼籲協調印太民主國家一起對中共畫紅線，盼美日兩國邀請印太地區所有民主國家一起警告北京，「台海有事，將立即外交承認台灣」，用這樣的方式來嚇阻北京企圖「以武力片面改變現狀」的意圖與行動。

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