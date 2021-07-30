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連勝文考慮不選國民黨主席 江朱對決成形

記者劉宛琳／台北30日電
國民黨智庫副董事長連勝文考慮不選國民黨主席。（取材自連勝文臉書）
國民黨智庫副董事長連勝文考慮不選國民黨主席。（取材自連勝文臉書）

國民黨主席選舉因疫情延遲兩個月，也讓參選對象重新洗牌，黨內多人有意挑戰黨主席江啟臣。原本預計參選的智庫副董事長連勝文考慮不選，轉與前主席朱立倫合作，「江朱對決」儼然成形；藍營「反江勢力」也持續擴大結盟，更傳出還有競爭人選未浮出檯面。國民黨文傳會副主委鄭照新昨說，黨內沒有挺或反，「我們都是國民黨」。

連勝文昨說，5月開始，生活上遇到許多過去沒辦法想像的挑戰。連陣營透露與前副總統連戰病情有關，狀況不佳的連戰憂心連勝文參選的狀況，連勝文也怕自己參選結果若「輸得很慘」，會不會讓父親在心情上更低落，對身體的影響更大，這些因素都讓連勝文對參選到底產生疑慮。

朱立倫疫情期間積極提出各種防疫和疫苗對策，並與連勝文私下討論過，黨內盛傳兩人結盟。連勝文說，除了他自己參選以外，很樂意跟任何人合作，只要在理念相同、做事方法正確、做人講道義前提下，「我也願意支持其他朋友來推動黨的改造與前進」。

連勝文已經不只一次公開批評江啟臣領導有問題，更擔心2022難選，據悉，連與朱立倫私下關係原本就不錯，疫情期間更是密切聯繫。但連陣營也表示，連勝文還沒有百分百確定真的不選，也還沒有完全確定要支持誰。

連勝文日前曾提出「專職黨主席」想法，與有意參選2024的朱立倫方向不同。不過，連勝文表示，只要能夠建立公平、公正、公開的總統參選人提名辦法，不要因為是黨主席就一定要自己參選的作法，他也能接受。

江啟臣去年肩負世代交替的使命當選黨主席，但沒有縣市長經驗的他確實做得很吃力，不斷出現各方勢力來挑戰。不過挑戰者多是「舊人」，重新回黨的趙少康，當過主席的朱立倫，想復出的前彰化縣長卓伯源，這些人都想取代江啟臣，但仍然沒讓外界感覺到新氣象，反而凸顯各自背後的陰謀盤算。雖然趙少康因資格不符放棄參選、連勝文傾向不參選，韓國瑜參選機率也微乎其微，但前主席朱立倫積極結盟，反而促成各方「反江勢力」暗中集結。

放眼歷次大選，國民黨若不是靠著民進黨內鬥失敗，就是靠著橫空出世的「韓流」拉抬選情，如今新冠疫情是執政黨最大罩門，民怨四起，最大在野黨卻沒有因此大得分，黨內瀰漫一股取而代之的氛圍。黨中央雖然喊話「我們都是國民黨」，但仍難以消除「內鬥內行、外鬥外行」的各界質疑。

連勝文 國民黨 疫情

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