六都滿意度 侯友宜勇奪第一 柯文哲「另類雙冠」

新北市長侯友宜施政滿意度六都稱冠。（記者王敏旭／攝影）

遠見雜誌昨天公布2021年台灣縣市長施政滿意度調查，受疫情影響，首長平均滿意度下滑2.8個百分點。新北市長侯友宜 雖以81.5％居冠，但比去年下滑5.6個百分點；台中市長盧秀燕則是六都唯一滿意度與施政分數均上升者。台北市長柯文哲 滿意度44.4％排名倒數第一，不滿意度40.3%則是全國最高，成為「另類雙冠王」。

六都滿意度排名，侯友宜81.5％奪冠，依序是桃園市長鄭文燦79.6%、台南市長黃偉哲74%、高雄市長陳其邁62.8%、盧秀燕59.1%、柯文哲44.4%。在不滿意度方面，柯文哲40.3%最高，依序為盧秀燕23.6%、陳其邁22.7%、黃偉哲11.4%、鄭文燦9.4%、侯友宜6.5%。

台北市長柯文哲施政滿意度，六都排名倒數第一。（本報資料照片）

柯文哲：國外評比進步多

柯文哲表示，民調 都當作參考數字，台北市過去幾年進步很大，像經濟學人城市評比，他上任時北市是全球第60，今年33名；明明國際的客觀數據往前進步這麼多，為何調查的主觀數據差這麼多，要回去研究。而侯友宜以81.5％居冠，他昨日僅說「好好做事」。至於柯文哲吊車尾，侯也僅說「大家好好做事」。

遠見表示，今年各縣市首長的施政滿意度名次並無太大波動，但平均滿意度下滑2.8個百分點，有15位首長滿意度下跌，歷經一年多的疫情洗禮，民眾對政府的評價更趨嚴苛且保守。

今年也是陳其邁上任後首度納入調查，但陳其邁沒有蜜月期，滿意度62.8％、施政分數67.9分，皆為六都第四。

今年獲選五星縣市長有侯友宜、鄭文燦、屏東縣長潘孟安、花蓮縣長徐榛蔚與連江縣長劉增應。今年成績上揚的百里侯，清一色是女性，其中盧秀燕是六都唯一滿意度與施政分數均上升者，滿意度上升5.8％，施政分數上升3.3分，不滿意度則下降6.3％。

宜蘭縣長林姿妙滿意度70.4%，較去年逆勢上升7.1個百分點，進步最多，躋身前段班。嘉義市長黃敏惠滿意度73.5%，較去年成長1.4百分點。彰化縣長王惠美的滿意度為61.5%，年增4.2個百分點。

台中市長盧秀燕表示，她一向不評論民調，而是當施政參考。桃園市長鄭文燦獲五星評價，他將功勞歸於市府團隊，會再深入分析需再加強之處。

台南市長黃偉哲說，現在各家媒體、學者專家都在做民調，民調只是參考，本務做好最重要。高雄市政府表示，市長陳其邁領導的防疫團隊深獲市民肯定，會用最謙卑且開放態度來面對。

遠見雜誌於今年3月2日至4月16日電話訪問，共訪22縣市、1萬4321人。