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「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

黑白集╱百姓挺高端？政府數據與謊言惡質度

黑白集
政府費盡洪荒之力宣傳高端疫苗，但第四波預約的前24小時，願打高端者不到四分之一。(本報資料照片)
政府費盡洪荒之力宣傳高端疫苗，但第四波預約的前24小時，願打高端者不到四分之一。(本報資料照片)

政府為高端疫苗開綠燈上市，費盡洪荒之力宣傳的結果，第四波預約的前24小時，新上網登記112萬餘人，願打高端者共28萬，不到四分之一。因原始設定是所有疫苗都勾選，代表有四分之三的人排除高端，對它投下否決票。

這局面到了公營媒體，竟報導成「短短三小時內3.7萬人獨鍾高端」、「一天內逾49萬人願打高端」。前者的實情是：開放預約前三小時，共92萬人登記，「獨鍾」高端的3.7萬僅占4％；後者強調「一天內」，是把先前勾選過高端的21萬人算進，硬湊成「高達」49萬人支持的好景。

除了操作及扭曲數字，政府機構有時索性「蓋牌」。外交部探詢友邦是否接受高端疫苗，消息曝光，綠委立刻要求徹查洩密。當初捐口罩是Taiwan Can Help，要讓全世界都知道；現在捐疫苗，就「為善不欲人知」嗎？

政府上月主動宣布撥4.5萬劑疫苗給國防部，是自詡為軍人靠山；如今多少官兵完成接種，忽又變成機密諱莫如深。阿兵哥怎不擔心，自己被內定為「戰略預備隊」，要替政府消化高端疫苗？

19世紀英國名相狄斯雷利曾說，天下謊話分三種，依惡質度分別為謊言、可惡謊言與統計數字。他若看到當今台灣政壇如何玩弄數字，應會覺得自己分類太保守吧？

高端疫苗 台灣 口罩

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