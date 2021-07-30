黑白集╱百姓挺高端？政府數據與謊言惡質度

政府費盡洪荒之力宣傳高端疫苗，但第四波預約的前24小時，願打高端者不到四分之一。(本報資料照片)

政府為高端疫苗 開綠燈上市，費盡洪荒之力宣傳的結果，第四波預約的前24小時，新上網登記112萬餘人，願打高端者共28萬，不到四分之一。因原始設定是所有疫苗都勾選，代表有四分之三的人排除高端，對它投下否決票。

這局面到了公營媒體，竟報導成「短短三小時內3.7萬人獨鍾高端」、「一天內逾49萬人願打高端」。前者的實情是：開放預約前三小時，共92萬人登記，「獨鍾」高端的3.7萬僅占4％；後者強調「一天內」，是把先前勾選過高端的21萬人算進，硬湊成「高達」49萬人支持的好景。

除了操作及扭曲數字，政府機構有時索性「蓋牌」。外交部探詢友邦是否接受高端疫苗，消息曝光，綠委立刻要求徹查洩密。當初捐口罩 是Taiwan Can Help，要讓全世界都知道；現在捐疫苗，就「為善不欲人知」嗎？

政府上月主動宣布撥4.5萬劑疫苗給國防部，是自詡為軍人靠山；如今多少官兵完成接種，忽又變成機密諱莫如深。阿兵哥怎不擔心，自己被內定為「戰略預備隊」，要替政府消化高端疫苗？

19世紀英國名相狄斯雷利曾說，天下謊話分三種，依惡質度分別為謊言、可惡謊言與統計數字。他若看到當今台灣 政壇如何玩弄數字，應會覺得自己分類太保守吧？