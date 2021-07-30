新聞評論／唐鳳的疫苗預約系統 原來打的是安慰劑

民眾想打的疫苗打不到，政府想推的疫苗百姓又不想打，這是台灣當前的疫苗困境。圖為高市教育人員施打疫苗。(記者劉學聖／攝影)

最近民眾為疫苗預約施打問題，搞得火氣很大。天才IT大臣唐鳯設計的預約系統，時關時開，規則千變萬化，難以捉摸。有人預約已久卻苦等不到通知簡訊，有人想修改疫苗選項卻被鎖住；有人是登入無門，有人則是預約成功卻擔心空歡喜一場。指揮官陳時中 難得說了老實話：因疫苗進貨延宕，接種第一劑後「未必打得到第二劑」。能把自己的無能說得如此振振有詞，不愧是厚黑學大師。

許多民眾已受夠了陳時中的信口雌黃與反覆其詞，但他每天照樣登台演出，對全民發表訓令。半年來，陳時中不知說了多少次「我們的疫苗夠了」，閣揆蘇貞昌不知說了多少次「有政府會做事」，他們還刻意拖延永齡、台積電和慈濟購贈BNT疫苗的計畫。而今大家打不到疫苗，陳時中一句「疫苗進貨延遲」就想把責任全都推掉，老百姓會不火大嗎？

許多民眾其實很清楚陳時中玩的是什麼遊戲：他之所以警告大家「未必打得到第二劑」，就是挑明國際疫苗供貨不可靠，目的是間接暗示民眾要趕緊去預約施打國產的高端疫苗 。前一天，唐鳯把仍未正式解盲的高端疫苗放上他的疫苗預約系統，當成「最新選項」，蔡英文總統立即率先進入示範預約。這些演出，都是蔡政府對國產疫苗「飢餓行銷術」的伎倆；只不過，他們用公權力強力推銷的，是一支缺乏嚴謹科學認證、又充斥黑箱運作的疫苗。

由此，人們即不難理解，唐鳳的疫苗預約系統，說穿了其實只是一種「安慰劑」。表面上，政府開放不同年齡層的民眾可以進入系統預約自己想要接種的疫苗，彷彿人人都有選擇的權利，也都有機會施打。事實上，政府的口袋裡並沒有大家想打的那些疫苗，它販售的只是虛幻的期待，讓大家稍安勿躁，必須聽政府進一步的指示。前一波，在同樣的操作下，許多人被迫增勾或改勾政府手上過剩的AZ疫苗；但AZ好歹是國際認證的疫苗，大家嚥得下去。這一波陳時中的操作，卻以「缺貨」為恫嚇，要脅青壯族群「認清現實」，把高端放進他們的選項。政府把權術玩到這種地步，無能又威權，簡直把人民送去給高端當白老鼠。

目前台灣的疫苗接種率，雖已超過蔡總統宣示的7月底要達25％的目標，但其實已陷入一個新的瓶頸。原因是，有300多萬人將莫德納 列為第一劑施打意願，目前還在苦苦排隊；而已經接種第一劑莫德納的近290萬人，則因政府仍未開放「混打」、也不知能和誰混打，只能繼續勾選莫德納為第二劑意願。問題是，政府購買和美國贈送的莫德納，加總只夠400萬人完整施打，現在卻有700萬人在排隊登記第一劑或第二劑。面對這道「莫德納難題」，唐鳳的「安慰劑」又能讓民眾安心多久呢？

民眾想打的疫苗打不到，政府想推的疫苗百姓又不想打，這是台灣當前的疫苗困境。過去三個月，儘管有民間團體的鼎力捐獻，有外國政府的熱心相贈，局面還是不見改善。追根究柢，這個困局的源頭，正是表演重於部署、威權多於公正、黑箱遮蓋透明、私心大於愛民的蔡政府。政府不計毀譽將高端迅即推上公費疫苗的寶座，這樣的一意孤行，人民在蔡總統堅持開放「萊豬」的決策中其實已領教過一回。蔡政府或許以為人民的記憶力都很短暫，所以再演一回，來加深大家的印象。

也許再隔不久，人們就會看到蔡總統捲袖打高端的示範；屆時，就看打了唐鳳「安慰劑」的民眾會不會受到感動。