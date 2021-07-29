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新聞眼／疫苗援外查洩密 「芒果乾」又來了

記者 林河名
國產疫苗爭議不斷，蔡英文總統28日在臉書上貼出高端疫苗施打意願登記，外交部也爆擬贈友邦高端疫苗。（取材自臉書）
國產疫苗爭議不斷，蔡英文總統28日在臉書上貼出高端疫苗施打意願登記，外交部也爆擬贈友邦高端疫苗。（取材自臉書）

疫情趨緩，但疫情稍降溫，政治攻防馬上升溫。國民黨27日披露外交部擬贈友邦高端疫苗的電報，民進黨立院黨團28日就要求外交部嚴辦洩密人員。只是，如果執政黨自認「疫苗外交」是好事，為何搞得像「家醜不可外揚」須保密到家？

對於推動國產疫苗援外，外交部前天回應，面對新冠肺炎疫情在全球持續擴大，部分友邦在取得疫苗不順利的情況下，對台灣國產疫苗的進展持續關注並表達高度期盼。就像去年捐助各國口罩，本是好事一樁。但在野黨的顧慮也非沒有道理，如果要援贈友邦，當然要拿出安全的好物。當國產疫苗在台灣仍有爭議之際，豈能讓友邦當「白老鼠」，在野黨嚴格監督，何錯之有？

但民進黨立院黨團不要求政府對疫苗品質把關，竟把矛頭對準「洩密的人」。何況，此事若在協助友邦，不知公文核定「機密」理由何在，難道「為善不欲人知」？若不是在野黨揭發，外界恐怕還不知外交部「效率之高」，可以在衛福部7月19日核准、公布，20日即發電報給九國大使館，表達捐贈高端疫苗給友邦的意願。

隨疫情趨緩，諸如此類「似是而非」情事逐一浮現。如國防部前副部長張哲平被指接觸共諜，本人及國防部分別否認、澄清，但他遭調任國防大學校長，未獲高層解釋說明，又惹外界聯想。

這些案子，若有違法，應該嚴查嚴辦；若無實據，則速還人清白。除非，眼見疫情逐漸散去，執政者用愛國心來操作的「芒果乾」又要上市了？

高端疫苗 疫情 台灣

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