黑白集／政客假名學 險毀郭婞淳舞台

台灣「舉重女神」郭婞淳在東京奧運女子59公斤級比賽中展現壓倒性實力，毫無懸念以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤奪下金牌，她在拿到獎牌後泛紅了眼眶。（特派記者余承翰／東京攝影）

郭婞淳以優雅自如的姿態奪得舉重金牌，人們才知，她出生時歷經臍帶纏頸得以「倖存」，因此取名「婞淳」。在單親、貧窮、隔代教養的原民家庭成長，這個「倖存者奪金」的故事，為中華奧運 代表隊寫下最佳勵志傳奇。

有些運動健將是天生好手，有些人享有家庭親長的提攜栽培，有些人因志趣和機遇成長卓越。而像郭婞淳這樣，在貧瘠的土壤中孜孜追求，在挑戰中不斷自我超越，遇到挫折從不放棄，開出了絕美的花朵。

在分享她的金牌榮耀之際，有些政治狂熱者應該感到慚愧。三年前田徑老將紀政等人發起的「東奧正名」公投 ，要將「中華台北」改為「台灣 」；當時郭婞淳擔心失去參賽資格，在公投未過後說了句「安心了」，竟遭到PTT網友圍剿。試想，台灣若因「正名」而被國際奧會取消參賽資格，不僅郭婞淳，包括戴資穎和楊勇緯等好手都將失去出賽機會，那今天我們還有歡慶摘星的喜悅嗎？

選手在苦練，政治人物卻在噴口水；運動員在奮戰中爭取榮耀，政治人物卻以改名為滿足，以為換個名字就是台灣的終極目標。郭婞淳的故事，恰恰說明運動員的榮耀是經由熱情、汗水與智慧打磨發光的，而不是在政治人物的虛假「名學」誕生。

恭喜郭婞淳，你為年輕世代立下了標竿。