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一手拿國際捐助 一手買高端援外 藍批外交部淪高端行銷

台灣新聞組╱台北28日電
國民黨主席江啟臣（右2）27日召開記者會表示，高端疫苗19日通過緊急使用授權（EUA），20日馬上透過外交部的外送平台，用公帑贈送疫苗給邦交國。(中央社)
國民黨主席江啟臣（右2）27日召開記者會表示，高端疫苗19日通過緊急使用授權（EUA），20日馬上透過外交部的外送平台，用公帑贈送疫苗給邦交國。(中央社)

國民黨主席江啟臣昨質疑，高端疫苗19日通過緊急使用授權（EUA），隔天馬上透過外交部的外送平台，用公帑贈送疫苗給邦交國，形同高端的國際行銷；外交部聲明表示，為回應友邦的急迫需求，曾請駐館向當地政府了解友邦進口疫苗的程序，評估後才推動國產疫苗援外，外交部並無協助特定廠商兜售疫苗的情事。

國民黨昨天召開「蔡政府把高端疫苗當大禮」記者會，江啟臣在會中拿出一紙外交部發給九個大使館的電報說，政府研議援贈高端疫苗給各友邦協助抗疫，要大使館詢問各國政府有無意願；他質疑，政府一手靠其他國家國際捐贈疫苗，另外一手用公帑購買沒有國際認證的疫苗，送給邦交國，這是什麼樣的邏輯？編列340億元疫苗預算給民眾施打疫苗，難道也包括做疫苗外交？他也問外交部，這是外交部自己的主張，還是高層授意？

對此外交部回應，外交部在徵詢友邦意願及符合當地法規的狀況下，才可能推動國產疫苗援外，外交部並無協助特定廠商兜售疫苗的情事。

外交部表示，部分友邦在取得疫苗不順利的情況下，對台灣國產疫苗的進展持續關注並表達高度期盼；此外，中國政府也不斷利用疫苗企圖破壞台灣與友邦的關係。外交部說，為使友邦不受中國政府疫苗外交勒索，台灣政府曾表示，一旦國產疫苗量產，且在滿足國內需求的前提下，台灣願意研議提供國產疫苗協助友邦抗疫的可行性。

衛福部長陳時中證實，此為外交部預做準備的一項計畫，並不會影響目前台灣疫苗供給，「台灣疫苗政策當然是先滿足國內需要，這是不會變的。至於外交單位會根據友邦和國際情勢去預作準備，但是這不會影響到國內施打情況，這是很清楚。」

外交部也強調，即使未來台灣有疫苗援外相關規畫，也將以外交部的援外預算支應，不可能挪用國內採購疫苗的經費，外交部對於這樣的不實指控感到遺憾。

高端疫苗 台灣 預算

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