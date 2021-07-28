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黑白集／說大話「造福世界」 總統有個高端夢

黑白集
（記者邱德祥／攝影）
（記者邱德祥／攝影）

高端疫苗取得緊急使用授權，蔡總統在推特發布好消息，期許它造福台灣與世界。她一許願，高端立刻再闖關，被衛福部列入公費施打計畫，澤被國人。至於高端將如何「造福世界」，官員須認真策畫，絕不能讓總統許願成空。

總統臉書說，要「依法律與科學把關」，疫苗要安全有效才會施打。這點，或許連造福國人都有爭議，未必顧得了造福世界。疫苗是否安全有效，須遵循國際標準，但蔡總統卻說依「法律與科學」。檢視衛福部的黑箱審查，科學能否達標，原來奧秘在「政府說了算」。

蔡政府為孕育國產疫苗，不惜犧牲民主與科學，比川普還厲害。日韓越也在發展國產疫苗，都老實進行三期臨床實驗；相形之下，台灣卻由高官指導跳躍前進。目前日韓已針對變種病毒提出研發戰略，希取得世衛認可，讓國際承認其療效。對比之下，高端只有政府口水保證，將如何進入全球造福世人？

蔡政府有意發揚光大國產疫苗，應超前日韓部署，推動高端申請列入世衛緊急使用名單，如此便可透過COVAX平台幫助他國，一圓總統的生技夢。

高端聲稱的「孿生兄弟」Novavax，及同一技術的大陸智飛，目前都提出申請；高端能否走入世界，一試便知。否則現在連疫苗護照都擠不進，造福誰都只是大話一句。

高端疫苗 台灣 世衛

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