國民黨主席延選 內政部：江任期只到8/18

國民黨 主席選舉因疫情延後投票，牽動現任黨主席江啟臣 任期。國民黨中常會今將討論黨主席延選期程，初步規畫9月25日投票。但內政部 昨天回函國民黨表示，此屆主席任期只到8月18日為止，政黨運作等事項應依照章程和政黨法相關規定辦理，不適用人民團體法、相關子法和公告。上述函釋，讓江啟臣面臨如何因應的抉擇。

國民黨原擬7月改選黨主席，但因疫情暫緩，江啟臣是否延任，黨內有不同意見。中常委沈智慧上周建議，應以選舉或推派代理主席，行使未來黨主席選舉就任相關工作，江不應延任。

內政部回函表示，國民黨黨章規定，主席任期為四年；國民黨上次補選產生的主席任期，是自去年3月8日至今年8月18日止。

國民黨中常會今將討論黨主席選舉事宜，但有意競逐黨主席陣營已先表態。國民黨智庫、國家政策研究基金會副董事長連勝文辦公室發言人錢震宇說，主席任期黨章有規範，「任滿去職」後的代理主席也有慣例，應回歸黨章處理；若9月底改選黨主席，8月下旬江應請假，不應戀棧。

不過，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，內政部函釋中要求回歸政黨法規定，但政黨「專責單位」得對章程作出解釋，也就是原本考紀會就有權作出解釋；考紀會仍認定，參考「人民團體法」與「公司法」規定，這次主席因不可抗拒原因無法換屆選舉，改選前現任主席任期可自動延長。今會將函釋與考紀會建議報中常會一併議處。

江啟臣陣營人士表示，江的態度就是在確保防疫前提下，「該怎麼辦，就怎麼辦」。