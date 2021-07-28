遊戲規則變變變 選莫德納竟被「丟包」

圖為日前新北市民眾接種疫苗。（本報資料照片）

疫苗 預約平台又重啟，共有AZ、莫德納 及高端等三種疫苗可供勾選，選項看似變多，但問題也變多。不僅改選AZ，短期內也打不到；第九類族群原本如果單選莫德納，現在也會落後38歲年輕人，這些人原本因為風險較高，才放到50至59歲之前施打，現在竟似被「丟包」，難道就是因為「非莫不打」？

不只如此，公車司機、中學教師被列第七類疫苗施打對象，此事明明是中央要求地方造冊，縣市政府苦等不到專案疫苗，在各界聲聲催之下先調撥剩餘劑開打，卻反被中央糾正「喊卡」。中央對疫苗施打順序雜亂無章，列專案造冊的還沒施打，又開放各年齡層上網預約開打；疫苗數供應不足，控管又多頭馬車，勢必再掀疫苗之亂。

這次疫情 的疫苗分配，中央不論是數量、施打順序，大權一把捉，缺乏給各縣市依照區域不同屬性的彈性空間；疫苗開放順序也雜亂無章，被列第七類的高中老師與公車司機都還沒打到，第十類甚至往下的50歲、40歲都已被通知，讓很多被列冊的「專案人員」傻眼，「早知上網預約，早就打完了」。

預約平台系統作業紊亂，原先強調「長幼有序」原則，但不少老年人在第三輪截止前沒能即時換選AZ疫苗，上線更改卻需等到30多歲符合資格者施打完後才能接種；遊戲規則定得不清不楚，徒增民眾困擾。

為讓民眾信服，指揮中心事前應說清楚遊戲規則，此外，莫德納疫苗數量有限，指揮中心應誠實以告，讓非莫不打者瞭解能如願以嘗的機率有多少，而不是深陷未知中。