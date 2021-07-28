我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

背叛死神的吹哨者？美軍「無人機獵殺洩密」間諜罪判決

東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

遊戲規則變變變 選莫德納竟被「丟包」

記者 許政榆、洪敬浤
圖為日前新北市民眾接種疫苗。（本報資料照片）
圖為日前新北市民眾接種疫苗。（本報資料照片）

疫苗預約平台又重啟，共有AZ、莫德納及高端等三種疫苗可供勾選，選項看似變多，但問題也變多。不僅改選AZ，短期內也打不到；第九類族群原本如果單選莫德納，現在也會落後38歲年輕人，這些人原本因為風險較高，才放到50至59歲之前施打，現在竟似被「丟包」，難道就是因為「非莫不打」？

不只如此，公車司機、中學教師被列第七類疫苗施打對象，此事明明是中央要求地方造冊，縣市政府苦等不到專案疫苗，在各界聲聲催之下先調撥剩餘劑開打，卻反被中央糾正「喊卡」。中央對疫苗施打順序雜亂無章，列專案造冊的還沒施打，又開放各年齡層上網預約開打；疫苗數供應不足，控管又多頭馬車，勢必再掀疫苗之亂。

這次疫情的疫苗分配，中央不論是數量、施打順序，大權一把捉，缺乏給各縣市依照區域不同屬性的彈性空間；疫苗開放順序也雜亂無章，被列第七類的高中老師與公車司機都還沒打到，第十類甚至往下的50歲、40歲都已被通知，讓很多被列冊的「專案人員」傻眼，「早知上網預約，早就打完了」。

預約平台系統作業紊亂，原先強調「長幼有序」原則，但不少老年人在第三輪截止前沒能即時換選AZ疫苗，上線更改卻需等到30多歲符合資格者施打完後才能接種；遊戲規則定得不清不楚，徒增民眾困擾。

為讓民眾信服，指揮中心事前應說清楚遊戲規則，此外，莫德納疫苗數量有限，指揮中心應誠實以告，讓非莫不打者瞭解能如願以嘗的機率有多少，而不是深陷未知中。

疫苗 莫德納 疫情

上一則

靠自白定罪？判死10年未槍決 民團搶救最老死囚

下一則

國民黨主席延選 內政部：江任期只到8/18

延伸閱讀

蔡英文挺台產疫苗：完成疫苗登記 我選高端疫苗

蔡英文挺台產疫苗：完成疫苗登記 我選高端疫苗
謝佳見打疫苗「一夜吐6次」 頭痛像撞牆

謝佳見打疫苗「一夜吐6次」 頭痛像撞牆
「美國不會如去年封城」拜登支持口罩令鼓勵接種疫苗

「美國不會如去年封城」拜登支持口罩令鼓勵接種疫苗
加州州大跟進加大系統 秋季返校前須接種疫苗

加州州大跟進加大系統 秋季返校前須接種疫苗

熱門新聞

台積電成立近35年來，製造事業的主要重心幾乎都放在台灣，如今迫於地緣政治的壓力，不得不開始往歐、美甚至日本設立據點。(路透)

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

2021-07-27 15:35
圖為莫德納疫苗注射。（中央社）

台接種莫德納最年輕死亡案例 36歲男打完13天後家中亡

2021-07-22 20:31
32--由中研院近史所兼任研究員張力撰寫的「袁健生先生訪問紀錄」近日出版，書中袁健生暢談台美十多位總統的人格特質與小故事，見證近半世紀的台美外交風雲。(圖：張力提供)

袁健生新書揭祕 李登輝怒丟柯林頓邀請函

2021-07-21 02:24
台積電、鴻海等採購BNT疫苗，蔡政府先卡後通，還大割稻子尾。圖為鴻海創辦人郭台銘（前左）當日與蔡總統會面後步出總統府。(本報資料照片)

黑白集／感謝背板的背後：戳破吃相難堪

2021-07-23 02:20
前總統李登輝辭世將滿一周年。他生前最疼愛的孫女李坤儀（右），日前產下第三胎男嬰，有望從母姓改姓李，延續李家香火。本報資料照片

辭世周年／李登輝外曾孫改姓 日後涉足政壇埋伏筆？

2021-07-25 17:46
彭博資訊報導，今年台灣的新冠疫情急劇升高，數據顯示，台灣的死亡病例不尋常地高。路透

彭博：台灣新冠患者死亡率偏高 源於掉以輕心

2021-07-26 06:40

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追
體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心
台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國