黑白集／趁疫清算黨產 總統表姊夫上場

最高行政法院院長吳明鴻。(圖：最高行政法院提供)

台灣 最高行政法院以「並無難以回復之損害」為由，撤銷北高行「停止執行婦聯會美齡樓移轉國有」的裁定，逕裁定須移轉國有。一個月前，最高行也以同一手法將中華救總財產收歸國有。以轉型正義之名而為的政治清算，正變本加厲。

最高行對救總和婦聯會的裁定，巧合不少。時機上，都在疫情慌亂之際，避開了國人的注目；判準上，一反過去各級行政法院認定不動產權利義務關係複雜，「不可回復性」明確，遇爭議停止執行的原則，接連兩次打破慣例。

最高行共有七個庭，救總和婦聯會兩案「恰好」都分給同一庭，由相同法官審理。更弔詭的是，各最高法院包括最高行將案件發回重審、更審、重裁所在多有，逕為裁判則少見。這次，最高行突然「勇於任事」，接連兩案採實體裁判。諸多巧合，疑竇難消。

黨產會成立以來，四處獵巫；但在各級行政法院卻未討到便宜，甚至有法官共同聲請釋憲。在多個黨產案進入終審之際，蔡英文去年底無懼清議提名 表姊夫吳明鴻出任最高行院長，現在外界自然合理懷疑此中的關連。