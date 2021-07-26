國民黨最快9月選主席 防疫借場地是難題

行政院宣布7月27日至8月9日防疫 降為二級警戒。國民黨 本周三中常會將討論黨主席選舉事宜。國民黨組發會主委李哲華表示，從領表登記到投票需要45個工作天，中常會可決定從何時開始啟動。黨務高層表示，最快9月中可舉辦主席選舉，但如何分流和借投票場地仍是難題。

李哲華表示，日前已去函內政部 ，詢問在二級防疫期間如何舉辦黨主席選舉，以及主席遇疫情延任等問題，目前內政部還未回函。中常會決定選舉時程後，若與內政部回函的規範有所出入，屆時恐怕還須再次討論或修正。

李哲華表示，今年5月決定主席選舉日期後，已經預借主席選舉投開票所，大部分都是以學校、活動中心和寺廟為主。不過，現在仍是二級警戒，公部門會不會外借場地？以及要重新借場地也未必容易，這些都是作業上會遇到的困難。

李哲華說，如果學校、活動中心不能外借，就只能尋找私人場所或是黨員住所，屆時有沒有這麼大的場地能做好分流，若無法符合防疫規定也不能貿然舉辦，「如果因主席選舉出現防疫破口，這可不是開玩笑的」。

李哲華表示，先前中常會決議停辦黨主席選舉，考量到疫情期間國民黨還在選舉，會影響社會觀感；這次主席選舉時程也尊重中常委的討論和意見，一切以中常會決議為依據。