游錫堃自曝向酈英傑建議：美對中畫紅線

立法院長游錫堃（左）25日接受前總統陳水扁（右）廣播節目專訪後，寫下道德經的句子「既以為人己愈有，既以與人己愈多」。（記者曹亞沿／攝影）

前總統陳水扁 昨在廣播節目訪立法院長游錫堃。針對本屆立法院修憲的可能性，游錫堃說，以這屆立院生態，要修憲還是有困難，「若能完成降低投票年齡，這項通過就有60分了，若能廢除考監，成績就會向上增加」。

游錫堃也透露，美國 在台協會前處長酈英傑離台前，兩人有通電話，他建議美國政府，要考慮對中國畫紅線，如果中國繼續以飛機侵擾台灣 領空、超過海峽中線或是有挑釁行為，第一時間就承認台灣是一個國家、和台灣建交。

游錫堃說，依目前局勢，台美建交當然很困難，但也不是沒可能，若台美建交，加入聯合國就有機會，台灣入聯「才能出頭天」。

陳水扁7月4日曾訪問國安會前秘書長邱義仁，邱在節目中直言「台灣要宣布獨立，確實不是台灣人民能決定」，要考慮國際情勢、國內氛圍、美國反應等，若貿然推動會引起國內緊張，美國也不贊成。

游錫堃、陳水扁昨也呼應邱義仁談話，他們認為，邱的觀點比較現實面，目前美國不同意、不支持台灣獨立，「邱沒講錯，但確實有想像空間」。游認為，若台海發生戰爭，美國就有可能承認台灣，「若沒有戰爭，就可能拖很久！」

游錫堃觀察，美國總統拜登對中國的新圍堵政策力道不輸前總統川普，雖然美國口頭上不會支持台灣獨立，但行動上已將台灣當成一個國家在對待，中共作為太過分時，美國可能馬上就會承認台灣。

東京奧運引起國人關注，游錫堃說，十分感謝日本大方地以國家規格對待台灣，包括進場順序、東京鐵塔上將台美日國旗掛在一起等，展現對台灣的重視，政府會持續努力將「中華台北」名稱改為「台灣」，「只要有一點可能性，就不會放棄」。

扁、游也回顧當年許多決策幕後及心路歷程。陳水扁指出，游錫堃擔任宜蘭縣長政績備受肯定，前總統李登輝、前行政院長連戰都曾徵詢游出任交通部長。

扁2000年執政之初，游曾為八掌溪事件負起政治責任下台，當時只當67天副閣揆，但之後當了三年行政院長，是民選總統以來任期最長的行政院長，扁說「這就是命運的安排」。