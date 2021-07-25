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台交通部9000萬元拚雲遊 疑綠網軍得標

記者侯俐安／台北25日電
由「PTT大神」杜奕瑾團隊為交通部製作的智慧觀光網站「海陸漫行」，立委高虹安實際試用，質疑沉浸式體驗有待加強。（翻攝自海陸漫行網站）
由「PTT大神」杜奕瑾團隊為交通部製作的智慧觀光網站「海陸漫行」，立委高虹安實際試用，質疑沉浸式體驗有待加強。（翻攝自海陸漫行網站）

「PTT大神」杜奕瑾團隊為交通部製作的360度智慧觀光網站「海陸漫行」最近上線，讓民眾在線上「雲遊現場」。不過，去年觀光發展基金見底，舉債151億元（台幣，下同，約5.33億美元 ），這項「智慧觀光虛實整合體驗先導計畫」就耗資9000萬元（約318萬美元），更傳聞已「內定」，議論不斷。交通部前部長林佳龍辦公室表示，標案都經過公開程序，沒有內定的問題。

先導計畫去年由卓眼公司得標，創辦人是台灣AI實驗室創始人、PTT創辦人杜奕瑾。對於外界的質疑，杜奕瑾說，他從前年與交通部合作製作台61線空拍和360度拍攝後，就在思考如何協助觀光產業，這次再與交通部合作，9000萬元預算關鍵的是技術研發，包含最初大量的資料搜集、建立數位雙生內容、觀光場景架構，就像特斯拉在路上跑，會自動收集車子四周影像辨識。

杜奕瑾表示，此案最大優點是希望輔導台灣的導演們共同建立虛擬實境場景，台灣AI實驗室找來四組導演使用這套工具，以360度拍攝方式巡迴將資料放上平台，本來5月有發表會、徵選「百萬導遊」，無奈遇上疫情，近來解封後會再重啟，所有流程都是合法取得資格。

不過，交通部官員指出，杜奕瑾去年3月拜會林佳龍就提及將大甲媽祖「線上遶境」。去年7月，交通部科技顧問室以9000萬元招標「智慧觀光虛實整合體驗先導計畫」，部內盛傳「已內定」，卓眼公司以8944萬元得標，近期將結案。

民眾黨立委立委高虹安質疑，此案經費來自防疫特別預算，但並非優先防疫或產業紓困，而是花9000萬元做一個成效難以立竿見影的網站；她實際試用，發現沉浸式有待加強，影片旁白也缺乏互動式調整，甚至還有部分無音訊。

國民黨立委洪孟楷說，招標文件有三家公司投標，除了得標的卓眼是由杜奕瑾創辦，另外有兩家，一是中華系統整合，是中華電信的子公司，而杜奕瑾是中華電信的獨立董事；另一家投標者則是台灣數位光訊科技集團，董事長廖紫岑與林佳龍交情深厚，看起來其他兩家都是來陪榜，會不會有知道業務秘密下的競標衝突？

參與審查會議的成員指出，科技顧問室前主任王穆衡去年對此案曾提出不少「想法」，但王在去年6月被調職，由交通部主秘黃荷婷兼任；直到林佳龍離任，王穆衡才回到原位，為此案「收尾」。

王穆衡不評論該案，但指卓眼做出360度影片以後，未來要如何「使用」，成為結案時的最大關鍵。

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