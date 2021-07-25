新聞眼／撒錢追逐本夢比 背後恐有貓膩

已上線的「海陸漫行」計畫鎖定日月潭、太魯閣、大甲媽祖遶境三大主題建置讓民眾線上旅遊，圖為日月潭。（本報資料照片）

交通部觀光 局用防疫紓困 特別預算 支持雲端旅遊的「海陸漫行」計畫，看似為疫情過後國旅數位轉型鋪路，在諸多官員眼裡，卻是「本夢比高過本益比」的巨額投資，在智慧高科技的糖衣下，背後恐有凡人無法懂的「貓膩」。

貧窮可能限制人們的想像，一如賈伯斯當年還在車庫打造蘋果美夢時，可能被世人訕笑，如今看來賈伯斯就是神眼光；台灣現在的問題是，一邊是觀光產業面臨窒息險境，一邊是海陸漫行打造展翅飛翔的美夢，似乎在考驗快要溺水的人有沒有想像力。

智慧觀光是全球趨勢，海內外各大博物館也都啟動AR擴增實境導覽。已上線的「海陸漫行」計畫鎖定日月潭、太魯閣、大甲媽祖遶境三大主題建置讓民眾線上旅遊內容，但是否具有吸引力、甚至做到線上線下導購出遊，見仁見智。

多名參與觀光局智慧觀光會議的官員，一年來的心得有志一同，「就是去聽了一場本夢比高過本益比的美夢」，專業堆疊的話術打動人心，但後續若難以落實，對線上旅遊的想像和實境就後繼無力，關鍵是未來要如何擴充應用？

高達9000萬台幣（約318萬美元）的海陸漫行計畫所以惹議，除了花的是紓困特別預算，做的卻不是旅遊業當下最該救命的事，得標者「內定說」更傳遍業界，結果或許是美事，過程卻易被質疑是浪費公帑；加上得標業者曾被質疑是「民進黨網軍頭」，觀光局也早有連續三年AR技術的拍攝成果，自然會被外界放大檢視。

回顧交通部花錢策略也大有問題，觀光局連年撒幣補助國旅，用的是該局掌管的小金庫「觀光發展基金」，基金水位因此不斷下滑，去年終於撐不住疫情紓困的大筆支出而首度舉債151億台幣（約5.33億美元 ）。交通部再從紓困特別預算搬錢挹注基金，做的卻是疊床架屋的事，俗話說「有夢最美」，卻未必希望相隨。