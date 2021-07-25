為高端護航？江啟臣批食藥署：署長變藥廠公關？

食藥署長吳秀梅（左）因高端疫苗被批角色混亂。（本報資料照片）

高端疫苗 取得緊急使用授權（EUA）風波未解，近日又爆出疫苗疑似出現品質不良問題遭退貨，但藥署長吳秀梅卻稱退貨事件「不代表不合格，搞不好是一個更好的產品」，國民黨 主席江啟臣 昨日表示，吳秀梅的說法讓人不可思議，質疑食藥署長到底是把關者，還是藥廠的公關？吳秀梅明顯角色混亂。

另外，日前傳出高端邀部分朝野立委參訪公司，說明研發製程釋疑但接連遭拒。江啟臣昨表示，邀請立委參訪不能解決問題，高端做法本末倒置、搞錯重點。

江啟臣說，國產疫苗取得EUA過程是科學問題，政治與公關不是解決科學問題的正道，只有公開透明的流程、標準與科學證據才能說服人民。

高端疫苗取得EUA程序引發爭議，近日高端向食藥署提交的補件資料遭外洩，資料中發現，高端疫苗大量生產出現疑似品質不良問題。對此，食藥署長吳秀梅回應，整個審查規格都會檢視看到的問題，不代表它是不合格的，「搞不好是一個更好的產品！」

吳秀梅稱退貨竟然不代表不合格，國民黨質疑放水，「署長搞得大家好亂，顛覆大家的認知」。國民黨團要求吳秀梅下台，「請自行投履歷到高端，妳（吳秀梅）比較適合擔任高端的行銷總監，不該眷戀權位，請自己離開」。