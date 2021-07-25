新聞評論／為什麼民進黨失政 國民黨也被邊緣化？

國民黨缺乏有效作為，面臨邊緣化危機。圖為國民黨黨主席江啟臣（右三）日前出席台北市黨部「你我攜手齊關懷、抗疫之路不孤單」福箱捐贈活動。（本報資料照片）

鴻海與台積電捐贈BNT疫苗 簽約後，國民黨 主席江啟臣要求蔡政府比照鴻海模式，同意南投等四縣購買疫苗；蔡政府以疫苗政策要有整體思維，疫苗已足夠等理由拒絕。台北市長柯文哲有意舉債買疫苗，江啟臣喊話邀柯一起去找蔡英文總統談，柯文哲冷回「政治口水戰等過這關再處理」。這一波疫苗攻防，民進黨 固然面臨人心背離，而郭台銘獲得人民感謝、柯文哲創造網路聲量，國民黨卻有邊緣化危機。

政府防疫失敗，不同民調都顯示民進黨支持度崩壞，但國民黨並未明顯得利。即使新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等藍營首長防疫作為得到肯定，但個人聲望卻完全無法投射到國民黨。在防疫、紓困與疫苗政策上，雖然江啟臣諷刺說「國民黨抽一鞭，民進黨走一步的速度，讓人民焦慮心急」，但國民黨也缺乏有效作為，讓民眾對藍綠陣營無法改變疫情窘況的集體失望，加深對既有政黨無能的情緒反彈。

郭台銘購捐疫苗，「榮辱自負」地衝破蔡政府的阻礙與刁難，即使遭到蘇貞昌的公然訕笑，綠營側翼的抹紅攻擊，郭台銘仍然堅定推動，甚至以最後通牒公開要求會見蔡總統，終能打通政府層層關卡，促成疫苗採購；而鴻海永齡的成功，也反證蔡政府外購疫苗失敗，更讓「民間買不到」的謊言不攻自破。不論最後蔡政府如何收割搶功，郭台銘的努力與功德，民眾都看在眼裡。

相對的，國民黨除了蹭郭董以爭選票外，許多民眾快要不知道這個在野黨存在的意義了。江啟臣急著率藍營四縣「逼宮」，就是希望能突破「無所作為」的印象，即使明知蔡政府不會點頭，但再沒有具體動作，人民更會忘了它的存在。何況江啟臣還面對著黨主席挑戰者卓伯源的步步進逼；卓伯源參選聲明直指國民黨領導自我矮化，看不到重返執政動力，也缺乏在野監督的角色與力量。卓伯源能獲多少支持尚待考驗，但已增加了江啟臣的壓力。

藍營空有14縣市執政權，並號稱組成「抗疫聯盟」，卻連買疫苗都只叫得動南投、雲林、花蓮、台東四個縣，得不到侯友宜、盧秀燕等大都首長相挺。而立院黨團除了跟著名嘴叫罵外，完全施展不出任何反對杯葛的有效戰略，更擔心綠營與網軍攻擊紅帽亂飛。即便民進黨防疫失敗，人民生計困難，國民黨連動員施壓為民眾「爭碗飯吃」的動作都做不出來。因此，人民對蔡政府再失望，國民黨也爭不到民眾的信任。

尤其突兀的是，國民黨前主席吳敦義最近出書，大爆2020總統大選眾所皆知的「內幕」。然而，大疫當前，民心焦慮，吳敦義還在清算舊帳、諉過卸責，至於他留下的那些立委卻不知道在這場抗疫中發揮了什麼作用？這個時候，誰管國民黨怎麼輸掉總統大選的？國民黨已經淪落到連反對抗爭都得不到民進黨瞧上一眼的地步，黨內還分裂相爭、甩鍋推責，如何挽回在一次次政黨交鋒下被邊緣化的命運？

為什麼民進黨失分，國民黨卻未得分？除了民眾黨因素外，國民黨最大的問題，還是黨內個人私利勝過一切，遇事畏首畏尾，不敢承擔。淪為在野黨後，國民黨逐漸看不到能挺住中華民國的能力與主體性，只學到老派的反對黨思維，除了叫罵，不知如何站到人民中間。尤其黨主席如果格局太小，只以立院黨團為戰鬥主力，未能把整個黨和社會反民進黨的力量組織起來，如何開創新局？這樣的在野黨，誰要選黨主席，真的對這個社會重要嗎？