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美齡樓限期移轉國有 婦聯會：絕不低頭全員備戰

台灣新聞組／台北24日電
行政院黨產會要求婦聯會所在地美齡樓轉為國有。婦聯會不服聲請停止執行，關於移轉國有部分，最高行政法院23日廢棄原裁定，自為裁定駁回確定。（本報資料照片）
行政院黨產會要求婦聯會所在地美齡樓轉為國有。婦聯會不服聲請停止執行，關於移轉國有部分，最高行政法院23日廢棄原裁定，自為裁定駁回確定。（本報資料照片）

不當黨產委員會認定婦聯會所在的美齡樓為不當財產，限期移轉國有，婦聯會聲請停止執行，昨天遭最高行政法院駁回確定。婦聯會強調不接受最高行違憲、違法的裁定，更不會向行政濫權的黨產會低頭，將全員動員準備應戰，並誓言永不放棄。

中央社報導，黨產會決議婦聯社福基金會，應將婦聯會所在地美齡樓移轉國有，婦聯會等聲請停止執行，台北高等行政法院裁准。案經黨產會抗告，最高行政法院昨天自為裁定，駁回聲請確定。

婦聯會昨天晚間發布新聞稿指出，驚聞消息後，婦聯總會立即全員動員準備應戰，並誓言絕不低頭，永不放棄，已緊急召開律師顧問會議，為未來的全方位抗爭展開準備工作，等到收到裁定書後會依序啟動。

婦聯會表示，最高行政法院自最近一次人事改組後，已數度改變過去一貫的見解，以髮夾彎的邏輯為濫權的行政機關護航；最近對中華救助總會痛下殺手，已送出明顯風向球，所以對最高行政法院的裁定震驚但不意外。

婦聯會指出，在婦聯會是否為國民黨附隨組織，以及財產是否為不當取得的訴訟都尚未有法院終局裁定的此刻，最高行政法院直接裁定將人民財產的美齡樓收歸國有，是踐踏人民受憲法所保障的財產權、訴訟權，更嚴重違反憲法中的禁止侵害過當原則。

婦聯會表示，人民的權利不會自己從天上掉下來。婦聯會拒不接受最高行政法院違憲、違法的裁定，更不會向行政濫權的黨產會低頭，將以永不放棄的精神，持續求生存、求發展、爭名譽，為人民的合法權利抗爭到底。

國民黨

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