新聞評論／蔡政府趁疫甩鍋卸責 人命何其廉價

交通部18日公布台鐵太魯閣號行政調查報告，部分罹難者家屬19日到交通部陳情抗議，控訴台鐵關懷冷漠，急著要和解，卻無法知道真相。（本報資料照片）

4月間造成49死的太魯閣號事故，交通部5月就完成行政調查報告，卻拖到最近突然在假日晚間公布。罹難者家屬不滿，指控台鐵拖延公布並強逼和解，立委也質疑蔡政府「趁疫情 之亂甩鍋不負責」。對照這份刻意延宕又突襲公布的調查報告，蔡總統先前曾向罹難者家屬表達的歉意，終究顯得無比廉價，亦漫不經心。疫情與人命，在蔡政府眼裡，究竟如何秤量？

台灣 在5月爆發這波本土疫情後，確診和死亡人數急遽升高，蔡政府恍若無感；直到6月在立委質詢下，疫情指揮官陳時中和行政院長蘇貞昌才被動表示歉意，蔡英文隨後也為當時300多人染疫死亡公開道歉。但蔡英文公式化產製的道歉文，也被立委批評為「看似誠意滿版，卻找不到半字真心」。那麼，面對疫情，蔡政府心思用在何處？

就在太魯閣號罹難者家屬遭二度傷害之際，內政部已先後安排線上審議桃園航空城徵收案和台東卡大地布光電案，甚至僅以影片取代現勘。環團批評，這是刻意趁疫情偷渡 爭議案件。原來，疫情不僅被蔡政府用來偷渡太魯閣號調查報告，三級警戒也被用來掩護土地徵收及環境評估等爭議案件。

原來，在政府眼裡，疫情是個「好東西」。在人民為生命威脅焦慮之際，蔡政府正好趁疫甩鍋賠償義務與政治責任；人民為生計無著而痛苦之際，蔡政府正好趁疫掩埋土地正義與環境永續。大疫當前，蔡政府卻另有著眼及盤算。

除了趁疫偷渡環評、土徵與太魯閣事件檢討外，蔡政府還趁疫打劫台中，跳過市府，直接核發「中火」新增機組特種執照，讓台中人繼續「用肺發電」。此外，反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁與重啟核四等四大公投案來勢洶洶，若綁上基進黨立委陳柏惟罷免案，將更是棘手難解。於是，蔡政府以疫情為藉口讓公投與罷免分別延期，順勢「脫鉤」，以時間換取各個擊破的空間。

蔡政府治理失能、防疫失策，但趁疫整肅立威絕不手軟，打藍抑白扶綠毫不猶豫。彰化精準疫調被政風介入送辦，新北市長侯友宜屢有建言被視為挑戰中央，台北市長柯文哲屢槓中央即遭設計；相對的，桃園市長鄭文燦無需為諾富特破口受責，高雄市長陳其邁則分得較多疫苗及內線關照。面對異議聲浪與滔天民怨，蔡政府除「查水表」箝制言論之外，更急著趁疫操練網軍、整頓側翼。然而，從親綠寫手網路反串親中、民進黨網路社群主任圖卡造謠，到國防部與經濟部兩大智庫聯手解構PTT，蔡政府幾場趁疫進行的認知作戰都遭滑鐵盧。

對外方面，去年中國大陸爆發新冠疫情後，從口罩禁止輸陸、台胞返鄉坎坷、華航機身正名，到陸生、小明返台無門，蔡政府以防疫為名大搞反中戲碼，被中共指為「趁疫謀獨」。蔡政府否認謀獨，但趁疫反中的操作斧鑿斑斑；更在美國川普政府加持下，抗中大業風風火火。近幾個月來疫苗短缺激起民怨，撼動蔡政府根基，蔡英文藉著疫苗苦情一方面甩鍋中國阻攔，一方面乞憐美日捐贈，把台灣緊緊嵌進扈從美日的抗中聯盟。不過，最近拜登政府印太事務總監坎伯一席「不支持台獨」的談話，暫時捻熄了謀獨的火苗。

台灣防疫破功，蔡政府並未體恤人命全力抗疫救治，反而不斷趁疫操作。如能擺脫政治責任，拋棄程序正義，又能掩護政治圖謀，偷渡爭議政策，更能踢藍踹白救綠，靠美親日反中。對它而言，疫情果然是個好東西，但人命何其廉價！