黑白集／霸凌圍剿球后 綠網軍失控反噬

羽球球后戴資穎貼出坐經濟艙、住在Google評價3.3顆星的「Marroad Inn Tokyo」飯店照片，引起網友討論。（取材自Instagram）

球后戴資穎下榻東京三星級的馬羅德飯店，設備稍嫌陽春，一夜房費僅2000多元台幣。小戴並未抱怨，還稱許「離比賽場館很近」。但台灣 網友不甘球后受委屈，發起在網上為她「手動升級」。在網友競相「加持」下，這家旅館 短短一天半就從3.3星的評價升為4.5顆星。

台灣網軍的動員力這麼厲害，令人刮目。但鍵盤彈指神功終歸不是仙女棒，無法把球后的房間變高級，充其量只滿足網友阿Q式的驕傲感。未料，上千網友的「努力」竟觸發google的旅館評等保護機制，台灣網友送給馬羅德的上千則五星評等均被認定為「偽造」而失效，一夕遭刪除歸零。馬羅德飯店的評價又回到3.3星。

網軍再怎麼厲害，碰上國際場域遊戲規則稍微高明的地方，連個簡單的程式都打不過，有人自覺丟臉。值得注意的是，有另一支邪惡網軍直接跑到戴資穎的臉書出征，叫罵「乾脆去坐機長室」、「不要大頭症」、「不要得獎升中國 旗」等，無非是為「商務艙事件」幫蔡政府出氣。奧運才開幕，我們的球后就遭到網軍這樣霸凌圍剿，蔡政府不擔心這會影響出賽心情嗎？

台灣的政治對立，被操作到不問是非與價值的地步，始作俑者不正是求勝心切的民進黨？從近幾場網軍的表現看，似正逐漸走向失控反噬之境。