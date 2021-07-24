買BNT疫苗誰阻擋？ 民調：蔡政府多過北京

有民調顯示，台灣4成民眾認為是蔡政府阻擋台積電、鴻海購買BNT輝瑞疫苗。（路透資料照片）

衛福部長陳時中多次暗示陸方阻擋台灣洽購疫苗，但「美麗島電子報」最新民調 顯示，有4成民眾認為是蔡政府阻擋台積電 、鴻海購買BNT，高於認為是北京政府的3成7；另方面，對於蔡政府同意民間採購，有近6成認為政府是迫於民意壓力才開放，僅2成7認為是主動協助。

據台北中國時報報導，這項由「美麗島電子報」在7月21至22日進行，成功完訪1075人，抽樣誤差為正負3個百分點。民調問到「政府同意台積電、鴻海、慈濟購捐500萬劑BNT疫苗，是不是以下原因？」有59.1％受調民眾認為是「民意壓力促成政府開放」；51.4％認為是「疫苗政策錯誤造成疫苗不足」；34.4％認為是「政府買不到輝瑞BNT疫苗」；27.2％認為是「政府主動協助民間購買」。

以政黨傾向交叉分析，會發現即便泛綠選民，也僅43％認為是政府主動協助，同時有42.9％認為是民意壓力促成開放，36.1％認為是政府買不到BNT，29.8％認為疫苗政策錯誤造成。

民調指出，當民眾被問到「台積電和鴻海買BNT疫苗受到哪一邊的阻擋或干擾比較大？」結果顯示，有40.4％認為是台灣政府，比例最高；其次是37.6％認為是中國，6.6％認為是上海復星公司。

此外，該民調指出，當民眾被問到是否支持政府提供高端疫苗 緊急授權、核准製造，結果有51.7％、過半不支持，支持為43.4％。有62.5％認為應優先購買國際疫苗，8.9％選擇國產疫苗，25.5％選擇能最先到貨的疫苗。

從政治立場交叉分析，發現泛綠選民僅有14.8％認為應優先採購國產疫苗，40.9％認為優先採購國際疫苗，40.7％認為應購買能最先到貨的疫苗。