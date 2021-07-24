我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／中國第2金出爐 侯志慧舉重破奧運紀錄

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

買BNT疫苗誰阻擋？ 民調：蔡政府多過北京

台灣新聞組／台北2４日電
有民調顯示，台灣4成民眾認為是蔡政府阻擋台積電、鴻海購買BNT輝瑞疫苗。（路透資料照片）
有民調顯示，台灣4成民眾認為是蔡政府阻擋台積電、鴻海購買BNT輝瑞疫苗。（路透資料照片）

衛福部長陳時中多次暗示陸方阻擋台灣洽購疫苗，但「美麗島電子報」最新民調顯示，有4成民眾認為是蔡政府阻擋台積電、鴻海購買BNT，高於認為是北京政府的3成7；另方面，對於蔡政府同意民間採購，有近6成認為政府是迫於民意壓力才開放，僅2成7認為是主動協助。

據台北中國時報報導，這項由「美麗島電子報」在7月21至22日進行，成功完訪1075人，抽樣誤差為正負3個百分點。民調問到「政府同意台積電、鴻海、慈濟購捐500萬劑BNT疫苗，是不是以下原因？」有59.1％受調民眾認為是「民意壓力促成政府開放」；51.4％認為是「疫苗政策錯誤造成疫苗不足」；34.4％認為是「政府買不到輝瑞BNT疫苗」；27.2％認為是「政府主動協助民間購買」。

以政黨傾向交叉分析，會發現即便泛綠選民，也僅43％認為是政府主動協助，同時有42.9％認為是民意壓力促成開放，36.1％認為是政府買不到BNT，29.8％認為疫苗政策錯誤造成。

民調指出，當民眾被問到「台積電和鴻海買BNT疫苗受到哪一邊的阻擋或干擾比較大？」結果顯示，有40.4％認為是台灣政府，比例最高；其次是37.6％認為是中國，6.6％認為是上海復星公司。

此外，該民調指出，當民眾被問到是否支持政府提供高端疫苗緊急授權、核准製造，結果有51.7％、過半不支持，支持為43.4％。有62.5％認為應優先購買國際疫苗，8.9％選擇國產疫苗，25.5％選擇能最先到貨的疫苗。

從政治立場交叉分析，發現泛綠選民僅有14.8％認為應優先採購國產疫苗，40.9％認為優先採購國際疫苗，40.7％認為應購買能最先到貨的疫苗。

高端疫苗 民調 台積電

上一則

2.5版微降級矛盾多 都怕負責 百人視訊會議有點亂

下一則

冷眼集／高端8成不良率？ 講清楚很難嗎？

延伸閱讀

歐盟准了 莫德納疫苗供12歲-17歲接種

歐盟准了 莫德納疫苗供12歲-17歲接種
田州電台主持人染疫住院 後悔未倡導打疫苗

田州電台主持人染疫住院 後悔未倡導打疫苗
Delta傳染力強 接種疫苗者1/5中招

Delta傳染力強 接種疫苗者1/5中招
Delta傳播迅猛 紐約市長呼籲私營雇主強制員工接種疫苗

Delta傳播迅猛 紐約市長呼籲私營雇主強制員工接種疫苗

熱門新聞

中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，打完一劑疫苗或打完第二劑未滿14天，都要注意個人防護措施。圖／指揮中心提供

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

2021-07-16 07:50
圖為莫德納疫苗注射。（中央社）

台接種莫德納最年輕死亡案例 36歲男打完13天後家中亡

2021-07-22 20:31
高雄市前市長韓國瑜(左)與國民黨前主席吳敦義。本報系資料照合成

吳敦義：韓國瑜「要黨為他參選開路」郭台銘出馬也因韓

2021-07-18 12:01
32--由中研院近史所兼任研究員張力撰寫的「袁健生先生訪問紀錄」近日出版，書中袁健生暢談台美十多位總統的人格特質與小故事，見證近半世紀的台美外交風雲。(圖：張力提供)

袁健生新書揭祕 李登輝怒丟柯林頓邀請函

2021-07-21 02:24
台積電創辦人張忠謀。（截圖自總統府直播）

張忠謀APEC提加速台疫苗取得 美國態度曝光

2021-07-16 21:52
行政院前院長張善政(左)與高雄市前市長韓國瑜。本報系資料照片

吳敦義新書爆：國民黨荒謬劇接二連三

2021-07-18 13:09

超人氣

更多 >
東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台
只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬
鐵粉親睹吳亦凡「選妃」過程：至今忘不掉

鐵粉親睹吳亦凡「選妃」過程：至今忘不掉
中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體
審判前檢方忽尋求撤銷中國軍人唐娟簽證欺詐案

審判前檢方忽尋求撤銷中國軍人唐娟簽證欺詐案