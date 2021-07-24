冷眼集／高端8成不良率？ 講清楚很難嗎？

隨著國際疫苗陸續到貨，台灣國產疫苗還卡在審件。（本報資料照片）

高端疫苗 遭爆料82%疫苗遭退貨，外界質疑疫苗效果堪慮，衛福部食藥署長吳秀梅第一時間受訪指是「不良率」，但食藥署下午又發布新聞稿指出，「媒體報導之82%成品遭退貨並非事實」，食藥署說明是針對50L製程抗原濃度與其他批次有所差異，請高端提出證明，不影響安全性。

食藥署新聞稿的說明非常專業，但「50L製程抗原濃度」對缺乏疫苗製程知識的社會大眾，並非白話文。高端疫苗通過EUA 後，各種負面訊息不斷，通常僅以「一紙聲明」回應；讓高端獲得EUA的食藥署，當然責無旁貸須解釋，但兩造都沒把疑慮解釋清楚。

自蔡總統說7月要打國產疫苗之後，高端疫苗始終無法擺脫政治護航的陰影，更不用說高端疫苗宣布6月10日公布第二期臨床試驗期中報告，食藥署當天早上發布緊急授權條件；7月19日，高端疫苗國際事務處長連加恩上廣播節目大談高端數據效果，下午食藥署就通過高端緊急授權。

如今政府尚未公開EUA審查過程，民眾已有疑慮，不但對高端疫苗產生重傷，食藥署也被冠上包庇的嫌疑。高端與食藥署的政治外衣已經上身，如果面對問題也不願意直球以對，將核心問題講得清，只會讓風暴 不斷延續，折損國人對國產疫苗的信心。