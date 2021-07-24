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高端駁斥82%成品被退貨 敏感時刻立委拒邀訪

台灣新聞組／台北24日電
衛福部食藥署表示，根據高端送審文件，50L製程有兩批抗原較高，要求高端證明其差異不影響疫苗品質。（記者邱德祥／攝影）
衛福部食藥署表示，根據高端送審文件，50L製程有兩批抗原較高，要求高端證明其差異不影響疫苗品質。（記者邱德祥／攝影）

高端疫苗遭爆被退貨、抗原品質偏差大。衛福部食藥署昨天表示，根據高端送審文件，50L製程有兩批抗原較高，要求高端證明其差異不影響疫苗品質。食藥署強調把關嚴格，但專家質疑疫苗製程品管有疑慮，質疑高端為何能夠獲得「EUA（緊急授權使用）」，並擔心高端量產能力不足。

對於高端疫苗有兩批遭食藥署「要求補件，食藥署吳秀梅上午證實此事，但她強調，食藥署以最嚴謹流程審查，在高端補齊有效性文件以前，不會放行，為疫苗品質把關。食藥署下午也發布新聞稿指出，媒體報導有82%成品遭退貨並非事實，國產疫苗審查沒有行政瑕疵。

食藥署藥品組專委林意筑表示，疫苗進行批量放大過程中，因製程、設備等因素，可預期會產生一定範圍差異性。高端送交的製造管制（CMC）文件中，有2批次的50L製程抗原，比其他的放大批量製程抗原稍高，已請高端疫苗提出文獻或證明，若無法證明不影響品質，這兩批疫苗就不會進入後續封緘檢驗。

高端昨發聲明強調，所謂50L產能規模只有8.8萬劑、82%遭退貨品質堪憂、抗原品質偏差大等資訊，係屬不實資訊，已委請律師匯整證據，並提出刑事告訴。

高端表示，請非疫苗生產專業之人士，勿以來路不明、內容不符現況的資訊，不實陳述，意圖影響國人對國產疫苗的信心。

專家指出，新研發的疫苗或藥品，送交食藥署審查需提出3批產品，針對不同品管項目做檢測確認，其中最重要的就是抗原濃度及CMC資料，前者確認疫苗有效性，後者包含動物實驗、製程管制、臨床試驗等，雖是商業機密，但料也涉及疫苗安全性。他質疑，若CMC資料未定案，為何可先通過EUA？

此次高端獲得EUA由18名專家委員審核，其中有1人反對，若該名專家是CMC專家，即使反對票只有1票，都不該通過。另外，高端50L製程出現疑慮，其實也代表未來疫苗量產能力將畫上問號，疫苗屬生物製劑，放大製程後，抗原穩定性遭遇很大挑戰，光從5L到50L，很多疫苗廠必須花費1到2年才能達標。

就在各界仍對審查標準存疑下，高端已展開國會遊說動作，邀請立院社福衛環及國防外交兩個委員會的立委參訪高端，並且擬由總經理親自出面說明，消息曝光後，受邀朝野立委都表示不會參加，並且強調高端現在應趕快把3期臨床試驗完成，做好基本工，而不是急著找立委疏通、背書。

高端疫苗 EUA 檢測

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