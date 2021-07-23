新聞評論／蔡英文持續輕諾 蘇貞昌不斷漏接

參加東京奧運包機，選手搭經濟艙、官員搭商務艙惹議，行政院長蘇貞昌表示賽事過後查明究責。 (記者李奕昕／攝影)

中華奧運 代表團出發，竟出現「官員商務艙、選手經濟艙」的倒錯景象，蔡總統的承諾跳票，各界譁然。行政院長蘇貞昌一面道歉一面鐵臉究責，東奧尚未開賽，體育署長張少熙已經請辭。民進黨立院黨團保持一貫的「責任下推」原則，指責中華奧會與體育署安排不當，稱行政部門會檢討，並狡辯蔡英文 未跳票。府院黨可以繼續它的卸責大戲，但民眾不會看膩嗎？

五年前蔡英文在里約奧運授旗時承諾「選手比賽都搭商務艙」，如今卻以防疫為由把選手塞進經濟艙，這不是跳票是什麼？明知那麼大的代表團無法全擠進商務艙，為何不讓他們分別搭機前往，非要以包機集體運送；說穿了，不就是為了蘇貞昌要到場演出「送機秀」嗎？試想，連蔡英文事前都知道選手搭的是「經濟艙」，蘇貞昌何必故作震驚，還忙著找代罪羔羊。

「選手搭商務艙」的承諾跳票，比起蔡總統在她施政中的各種決策跳票，情況其實相對輕微。但總統知道此事影響年輕族群對她的支持，立刻發文致歉；相形之下，蔡政府許多決策違反民主原則，或因執政輕率而嚴重侵害人民權益，大家卻鮮聞政府公開道歉。這種雙重標準帶來的相對剝奪感，才是民眾最感失落的事，但這個政府已習慣漠視人民感受。

追根究柢，包括這次東奧跳票在內，蔡政府許多決策承諾無法兌現，都源於總統仗著自己的權位輕易許下承諾，卻不問自己的政府有沒有能力實現，甚至不考慮民眾能不能接受。舉例而言，蔡英文最膾炙人口的「謙卑謙卑再謙卑」誓言，如今已因執政的倨傲威權，成為荒謬的笑話。再如，她自詡政府是「最會溝通的政府」，而今政府內部流行的卻是各種秘密會議及黑箱作業，連會議紀錄都蕩然無存。如此一來，所有施政透明度均告消失，還有誰在溝通？

再如萊豬的開放，是蔡英文一手拍板決定，不曾顧及民眾的健康，亦未徵詢各界意見。然而，蔡政府所有官員均忙著「順英文」，幫她善後，無人敢置一詞請她調整。能源政策也一樣，蔡總統在競選時作出「2025非核家園」的承諾，上任後不顧國家可能缺電、不顧山海鄉野環境可能受到破壞，誇稱立刻可用綠能取代核能。為此，先前有深澳電廠的反覆，現在則有桃園藻礁難題，而中部民眾則為中火擴建繼續「用肺發電」。疫苗政策也一樣，政府為扶植國產疫苗，不斷阻撓民間購贈BNT，不惜延誤年輕族群的接種。

由於蔡英文不斷做著她的美好許諾，相形之下，蘇貞昌率領的行政團隊即因缺乏主見而頻頻行政漏接。主要原因，這類決策事前顯然未經內部溝通協調，甚至事後亦未在體制內形成共識，遑論上情下達，大家只能嗅著空氣的味道辦事。如此一來，「蔡蘇體制」能不缺陷畢露？僅看近期的爭議事件，就有多少黑箱決策的問題：華航機師檢疫「3＋11」的決策沒有會議紀錄，高端疫苗 的緊急授權密不透風，奧運國手搭經濟艙的決策沒有會議紀錄，政府到底在幹嘛？不僅如此，去年行政院被抓包食安、治安、毒品防制、科技、文化等法定會報均長期未曾召開；可見，蘇揆一心忙著他的個人秀，何曾有國家發展及行政治理的均衡思考？

蘇貞昌的酷吏鐵臉，人們見多了；但是，大家看過行政部門真心誠意的檢討嗎？交通部在周日夜拋出太魯閣事故報告，算檢討嗎？蔡英文保證國產疫苗要安全有效才會施打，然而，是誰在決定疫苗是否安全有效？