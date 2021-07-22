新聞幕後／郭台銘買疫苗 見蔡英文前3度卡關

圖為鴻海集團創辦人創辦人郭台銘（中）上月面見蔡英文總統後步出總統府。 （本報資料照片）

慈濟21日宣布已與上海復星完成簽約，鴻海／永齡基金會、台積電和慈濟共1500萬劑BNT疫苗 的捐贈行動，也算告一段落。回顧自5月中旬開始，這三筆捐贈交易歷經許多波折，甚至多次瀕臨破局邊緣。僅在面見蔡英文總統前，就至少「卡關」三次。

5月台灣疫情爆發後，一位和BNT、上海復星都有所接觸的友人詢問鴻海創辦人郭台銘 想不想在買疫苗的事情貢獻心力，建議可找上海復星董事長郭廣昌談。郭台銘直接聯絡郭廣昌，得到正面看法；但郭台銘發現有些事情還是需要政府表態，於是聯繫民進黨 立院黨團總召柯建銘，柯表示「由政府買也可以」，郭便引介柯建銘和郭廣昌對談。

不過，第一次卡關，還是因為政府想繞過上海復星，導致談判破局。據指出，柯建銘向郭廣昌提出要求，說民進黨政府希望和「BNT原廠交易」，不希望上海復星出現在雙方交易的簽約文件。雙方聯繫因此中斷。

郭台銘再度出馬的關鍵，是5月下旬陸續傳出郭台銘與郭廣昌、柯建銘三方聯繫買疫苗，而且疑似對岸「卡疫苗」的相關報導，柯建銘公開表示此事已破局。「由政府出面購買」確定行不通，郭台銘決定自己買來捐。

永齡基金會5月28日成立專案小組，指揮中心同日公布民間或地方政府要採購疫苗，必須檢附「八大文件」，後又宣稱要「中央與原廠簽約」，極度困擾郭團隊。據了解，當時不少台灣高科技產業廠商主動、被動與郭台銘或永齡基金會聯繫也想買疫苗，包括台積電。

郭台銘6月1日將文件送出後，等候政府簽核。但相關人士透露，顯然此事太過政治化，衛福部不敢做決定。行政院長蘇貞昌甚至兩度公開表示，說郭要買疫苗但「郭手上並沒有疫苗」，「買不買得成要看有沒有貨，但現在是沒有貨的」。這是第二度卡關。

政府政策混沌不明，郭台銘很著急。永齡基金會6月10日發函要求衛福部「48小時」答覆，態度轉趨強硬。衛福部6月12日回函承諾會給授權，次日衛福部官員和永齡、鴻海人員首次開會，進展順利。6月14日，指揮官陳時中致電郭台銘，承諾會在購買疫苗給予協助。

不料，6月16日黨政高層直接聯絡郭台銘，表示「民進黨內有不同意見，所以可能不會讓郭台銘買」。郭台銘大感震驚，這也是整筆交易案的第三度卡關，同時也促成兩天後，郭台銘直接訴求面見蔡總統的「最後通牒」。