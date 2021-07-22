新聞幕後／郭台銘買疫苗 見蔡英文前3度卡關
慈濟21日宣布已與上海復星完成簽約，鴻海／永齡基金會、台積電和慈濟共1500萬劑BNT疫苗的捐贈行動，也算告一段落。回顧自5月中旬開始，這三筆捐贈交易歷經許多波折，甚至多次瀕臨破局邊緣。僅在面見蔡英文總統前，就至少「卡關」三次。
5月台灣疫情爆發後，一位和BNT、上海復星都有所接觸的友人詢問鴻海創辦人郭台銘想不想在買疫苗的事情貢獻心力，建議可找上海復星董事長郭廣昌談。郭台銘直接聯絡郭廣昌，得到正面看法；但郭台銘發現有些事情還是需要政府表態，於是聯繫民進黨立院黨團總召柯建銘，柯表示「由政府買也可以」，郭便引介柯建銘和郭廣昌對談。
不過，第一次卡關，還是因為政府想繞過上海復星，導致談判破局。據指出，柯建銘向郭廣昌提出要求，說民進黨政府希望和「BNT原廠交易」，不希望上海復星出現在雙方交易的簽約文件。雙方聯繫因此中斷。
郭台銘再度出馬的關鍵，是5月下旬陸續傳出郭台銘與郭廣昌、柯建銘三方聯繫買疫苗，而且疑似對岸「卡疫苗」的相關報導，柯建銘公開表示此事已破局。「由政府出面購買」確定行不通，郭台銘決定自己買來捐。
永齡基金會5月28日成立專案小組，指揮中心同日公布民間或地方政府要採購疫苗，必須檢附「八大文件」，後又宣稱要「中央與原廠簽約」，極度困擾郭團隊。據了解，當時不少台灣高科技產業廠商主動、被動與郭台銘或永齡基金會聯繫也想買疫苗，包括台積電。
郭台銘6月1日將文件送出後，等候政府簽核。但相關人士透露，顯然此事太過政治化，衛福部不敢做決定。行政院長蘇貞昌甚至兩度公開表示，說郭要買疫苗但「郭手上並沒有疫苗」，「買不買得成要看有沒有貨，但現在是沒有貨的」。這是第二度卡關。
政府政策混沌不明，郭台銘很著急。永齡基金會6月10日發函要求衛福部「48小時」答覆，態度轉趨強硬。衛福部6月12日回函承諾會給授權，次日衛福部官員和永齡、鴻海人員首次開會，進展順利。6月14日，指揮官陳時中致電郭台銘，承諾會在購買疫苗給予協助。
不料，6月16日黨政高層直接聯絡郭台銘，表示「民進黨內有不同意見，所以可能不會讓郭台銘買」。郭台銘大感震驚，這也是整筆交易案的第三度卡關，同時也促成兩天後，郭台銘直接訴求面見蔡總統的「最後通牒」。
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