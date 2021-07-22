願打高端?鄭文燦、黃偉哲已打完2劑AZ

針對媒體報導桃園市長鄭文燦第2劑要打高端疫苗，鄭文燦親自回應「報導有誤」，並指自己已經打過2劑AZ疫苗。(記者陳俊智／攝影)

國產高端疫苗 19日獲食藥署緊急使用授權（EUA ），台南市長黃偉哲與桃園市長鄭文燦20日皆稱第2劑樂意接種高端疫苗，但兩人其實日前都已接種第二劑AZ疫苗，稱願打高端發言受到質疑。

據本報系聯合報報導，鄭文燦說，有媒體報導他第二劑要打國產疫苗，但報導是錯的，因為他已打過兩劑AZ疫苗，未來有接種國產疫苗的機會，也會願意接種。

鄭文燦表示，自己是4月12日接種AZ疫苗第一劑，當時是因為民眾接種意願不高，所以地方首長帶頭打，也在10周到12周後接種第2劑，打完只有當天略感疲憊，無其他不適症狀。

針對國產疫苗的部分，鄭文燦認為衛生福利部食藥署和疾管署都有審查機制，只要能夠使用，一定是要安全、有效。所以未來如果有打國產疫苗的機會，他也願意施打，不過因為已經打過2劑AZ疫苗，不知道將來還會不會有機會。

黃偉哲之前高調力挺高端疫苗，指若可選擇，第二劑願優先打高端。但他21日回應媒體，已打兩劑AZ，他說：「因為我的注射期限到了，當時並沒有高端疫苗的選項。」

另據台北中國 時報報導，黃偉哲昨被指7月12日已打完第2劑AZ，還說什麼挺國產疫苗，他對此強調，他當下表達的意思很單純，「如果有選擇的話」，但問題是到目前為止沒得選擇，他在第2劑期限最後1天接種，當時指揮中心未開放混打選項，高端也還沒得到EUA。

黃偉哲說，對他而言，這是一道選擇題，但外界用政治眼光看待，變成政治題；AZ是可以對抗病毒的武器，性能不亞於AZ的高端疫苗，當然也是好武器，他才會公開表態。