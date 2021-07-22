呂秀蓮籲民進黨公職 打國產疫苗表示效忠

前副總統呂秀蓮在臉書自曝已經完成接種第二劑AZ疫苗。(取材自呂秀蓮臉書)

前副總統呂秀蓮 20日在臉書自曝已經完成接種第二劑AZ疫苗，進出醫院前後10分鐘，不痛不腫，輕鬆愉快。她也建議，國產疫苗既經蔡英文總統及前副總統陳建仁掛保證，民進黨 公職應該帶頭施打，以表「效忠」蔡總統（黨主席）。民進黨則回應，疫苗是科學問題，不是政治問題。

呂秀蓮說，她於5月5日自費施打AZ疫苗，當時由COVAX疫苗分配平台配給，韓國出廠，首批給醫護人員施打，但因很多人持觀望態度，衛福部怕疫苗過期，宣布開放自費施打。她認為疫苗得之不易，浪費可惜，立即決定付費施打。

呂秀蓮也說，病毒是人類公敵，疫苗是公共資產，不能浪費，更不應壟斷。生命平等，施打疫苗，不應有特權。她也認為，醫學發達，只要經過合法、科學認證程序，應隨遇而安，不必挑剔。而國產疫苗既經蔡總統及陳建仁掛保證，執政的民進黨員，至少擔任黨公職的人應該帶頭施打，以表「效忠」蔡總統（黨主席）。

呂秀蓮也認為，民進黨中央應針對全國黨員施打疫苗，尤其國產疫苗的意願作調查，以了解民意。

民進黨發言人謝佩芬指出，所謂的帶頭施打，蔡總統和賴清德副總統先前都已經表明，願意接種國產疫苗，未來相信總統府會依照指揮中心宣布施打的規劃，來做妥適的安排。

高端疫苗 通過緊急使用授權（ＥＵＡ）被質疑黑箱作業，蔡英文總統昨天表示，疫苗是科學問題，不是政治問題，安全有效的疫苗才會讓民眾施打，不安全不有效就不會讓民眾施打。指揮官陳時中說，兩周內聯亞疫苗可能還在審查階段，基於公平性原則，僅公布部分資料，待聯亞審完ＥＵＡ後，再公告敏感資料。

食藥署長吳秀梅日前表示，審查會議當天並無錄影；高端疫苗國際事務處長連加恩接受電子媒體訪問時卻說，「應有錄影」。對此，陳時中昨僅說，「相關審查專家都已做了決議，會議資料也會公告」。

昨天民進黨中常會，民進黨立院黨團書記長羅致政說，大學生施打疫苗有問題，因為根據指揮中心說法，ＢＮＴ會給十二到十八歲的民眾優先施打，全民預約開放十八歲以上，卻是依照長幼次序，因此可能會遺漏大學生這個族群。蔡英文聽後裁示，站在政府立場，大學生施打時間不能晚於十二到十八歲族群的人，至於怎麼打疫苗，請政務委員黃致達帶回去研議。

行政院長蘇貞昌昨表示，ＥＵＡ相關審定是專家以嚴謹態度做出專業判斷，取之於公決，都有嚴謹的紀錄，未來會讓大家看到。