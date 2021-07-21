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新聞評論／政治護航 高端保護力就能天下無敵？

聯合報社論
蔡政府全力用政治力加持高端疫苗，然而高端疫苗就會變成一支免疫力強大的疫苗嗎？圖為高端廠房外觀。(本報資料照片)
蔡政府全力用政治力加持高端疫苗，然而高端疫苗就會變成一支免疫力強大的疫苗嗎？圖為高端廠房外觀。(本報資料照片)

在外界排山倒海的質疑下，衛福部迅雷不及掩耳通過了對高端疫苗的緊急使用授權（EUA），核准其專案製造。在政府一手操控的情況下，這個發展並不令人意外。問題是，在違反透明原則、違反《藥事法》的緊急原則、違反科學精神的「三違」之下，政府用再多的政治力加持，就能使高端變成一支免疫力強大的疫苗嗎？答案顯非如此。

根據衛福部公布的數據，政府要求高端疫苗對原型株活病毒的「中和抗體」平均效價比值的95%信賴區間，不得低於AZ疫苗的0.67倍，而高端的表現為3.4倍；有人認為，高端的數字表現漂亮。但先前退出審查團隊的中研院士陳培哲說，「這是沒用的數字，不具參考價值」，他看都不想看。疫苗專家小組召集人鍾飲文也說，根據設計，這個數字只能說高端表現遠大於要求標準，不能解讀為高端「優於」AZ。

可議的是，放眼全球，沒有任何國家採取「中和性抗體」作為「免疫橋接」的標準；原因是，「中和抗體」和「保護力」不能直接畫上等號。台灣是唯一如此做的國家，標準也是食藥署自己訂定的，這必然影響未來國際對高端疫苗的認可。再說，這次作為對照組的AZ，是以部立桃園醫院200名接種AZ的醫護人員之抗體數據作為標準；這個樣本缺乏隨機及普遍性，且兩種疫苗技術不同，難以相提並論。蔡政府不尊重科學，又隨手自創標準，數字再「漂亮」又有何用？

衛福部之所以快馬加鞭通過高端的緊急授權，主要原因，應該是民眾最近對國產疫苗的科學規範和試驗倫理一再產生質疑。例如，前副總統陳建仁一再公開發言推薦高端疫苗，並將其國衛院人馬引進食藥署擔任評審委員，衛福部甚至刻意排除持不同意見的委員；這些，在在引發政府「護航」高端的質疑。尤其，高端在解盲前選擇性地向特定人士透露對方所打的是疫苗或安慰劑，至於一般受試者則完全不知道自己是否擁有免疫力，也讓外界對高端試驗程序的客觀性多所批評。蔡政府想必唯恐夜長夢多，因此強以政治手段先造成既定事實。

但正因為政府介入的用心太強，這次的緊急授權，顯已踰越了《藥事法》的規定。根據該法第48條之2，緊急授權必須符合兩種情況：一是預防及診治危及生命的疾病，台灣尚無適當藥物或替代療法時，二是因應緊急公共衛生情事之需要。但如今，台灣已有AZ、莫德納和BNT三種合法國際疫苗可用，政府卻還強行核准未做三期試驗的高端，這顯已為護航濫權到罔顧法令的地步了。

一般大眾更反感的，則是這次緊急授權審查過程的「黑箱」與「操縱」。一般民主國家審查這類重要疫苗，「公開」和「透明」是必要的程序；有些國家甚至會採取直播，供民眾和外部專家檢視。但這次食藥署的審查會議，不僅所有過程均不透明，甚至連審查委員的名單都不公開。亦即，所有民眾完全被蒙蔽在政府拉開的「無知之幕」底下。更啟人疑竇的是，食藥署在6月底的專家會議才進行了一波的大換血，這次審查會議成員竟又改變；上次被納入的台大醫師黃立民，此次根本未被通知參加。可見，衛福部的過濾和操縱，到了多嚴重的程度。

蔡政府如此全力用政治力加持高端疫苗，不惜逆著科學，逆著民意，甚至不惜倒逆民主和法制，表現出它絕對不受監督、無畏任何輿意的態度。然而，高端疫苗的保護力會因此變得天下無敵嗎？

高端疫苗 台灣 免疫力

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