沒錄音、沒錄影、沒會議紀錄…高端閉門EUA 藍告貪汙圖利

國產高端疫苗通過EUA，國民黨主席江啟臣（中）20日赴台北地檢署，告發讓高端疫苗通過EUA的衛福部及食藥署官員涉貪汙圖利罪。(記者賴佩璇／攝影)

國產高端疫苗 通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA ）專家審查會議，國民黨主席江啟臣昨告發讓高端通過EUA的衛福部及食藥署官員涉貪汙圖利罪，北檢收案後將盡速分案。指揮官陳時中昨說，申告是基本的公民權益，相信法院是公正單位，但這個行為只是讓從事的人心灰意冷；行政院長蘇貞昌說，請民眾相信政府，一定以安全、有效為唯一原則。

台北市長柯文哲昨質疑，台灣 發EUA是基於什麼樣緊急狀態？疫情非常嚴重？台灣完全沒有疫苗？不打就死了？在這樣的緊急狀態，台灣要發EUA是可以，但衛福部、中央要去說明。

江啟臣說，國產疫苗EUA審查及公布過程黑箱作業，標準幾乎是全世界最低的，民眾基本上都會支持國產疫苗，但支持的是能與國際接軌、安全有效認證的國產疫苗，不是揠苗助長的國產疫苗。美國通過EUA是公開透明全程錄影，結果連去年美國總統川普都做不到的事，蔡英文總統做到了，卻是拿全民生命做到的，大概是全世界首次這樣做。

他表示，連二期有沒有完成都不清楚，更不用談第三期實驗還沒做，衛福部居然可在如此草率、不透明過程下給予EUA；衛福部公開的EUA相關資料及審查過程，沒有錄影，也不知道進去開會的人是誰？反對意見是什麼？

國民黨立法院黨團昨批民進黨政府「比共產國家還共產，比極權國家還極權」。國民黨團書記長鄭麗文說，這次專家會議原訂6月25日，延後理由不說明，也沒有預告開會時間，開完會直接說結論；沒有錄音、錄影與會議紀錄，也看不到審查委員名單，為什麼怕人知道？

陳時中昨說，審核委員會有21人，主席不投票，18人同意（3人完全同意、15人有條件同意），1人要求補件、1人不同意；專家投票結果並非贊成與反對雙方旗鼓相當，沒有所謂黑箱作業，且高端是有條件通過，條件為藥商須每月提供安全性監測報告，並於核准後1年內檢送國內外執行疫苗保護效益報告，政府也會主動監測，只要出現任何不對，就會停止EUA。

專家質疑美國FDA審查疫苗EUA時全程錄影，為何台灣不行？陳時中說每國家制度不同，在不公開會議，專家能暢所欲言；公開則顧忌較多，恐有利益糾葛。

北榮感染科兼任主治醫師郭英調說，美國食品藥物管理局處理這類重大決議時，通常公開透明，採網路實況轉播，畢竟「越公開透明，越能取得公信力」。