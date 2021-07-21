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黃曙光：潛艦國造 自己人扯後腿

記者高凌雲／台北21日電
前參謀總長黃曙光接受本報系聯合報專訪透露，潛艦國造最大的困難，不只是中國大陸在國際上的政治壓力，更多的是台灣內部自己人扯後腿。(本報資料照片)
前參謀總長黃曙光接受本報系聯合報專訪透露，潛艦國造最大的困難，不只是中國大陸在國際上的政治壓力，更多的是台灣內部自己人扯後腿。(本報資料照片)

7月1日卸任台灣參謀總長的黃曙光，推動潛艦國造不遺餘力，卸下軍職後接受本報系聯合報獨家專訪，揭露了許多推動潛艦國造的幕後。他透露，潛艦國造最大的困難，不只是中國大陸在國際上的政治壓力，更多的是台灣內部自己人扯後腿，他為了推動潛艦國造，不惜擋人財路，全由台灣設計生產。

「許多次我們採購潛艦裝備，都已經得到對方政府的同意，給予輸出許可，但是最後這個廠商卻說不能簽約。」黃曙光說，的確有部分阻擾是受到中共打壓，但中共為何知道台灣要採購什麼？他們的外交人員跑去某國工廠施壓，因為看到台灣媒體報導。

另外，台灣內部有軍火商刻意爆料扭曲，這些軍火商因為沒有撈到賺錢機會，故意放消息破壞。他說，潛艦國造最大困難，多是來自台灣內部自己人，分不到東西，拿不到東西的人，就刻意搗蛋。推動潛艦國造過程當中，曾有人來推銷能夠代表找到某些潛艦裝備，但他沒有接受；有關裝備採購，多是原廠、台船、中科院、海軍四方代表一起談判，沒有其他民間人士參與，外界有許多傳言都不確實。

黃曙光2017年赴美主持接收兩艘派里級巡防艦時，順道與美方關鍵人士會晤，親自說明他要改變先前台灣推動潛艦國造的方式，改以台灣自行設計生產潛艦。

黃曙光告訴美方，「中共現在已進入我們的後院（指台灣東岸），正要敲你美國的前門，你要不要賣給我們裝備？」「我們沒有要美國軍售，只要美國同意商售，幫助我們造潛艦就可以了，潛艦能造好，台灣在亞太地區堅守第一島鏈這個防線，美國為何不幫助我們？」聽了這席語重心長的話之後，美方思考改變潛艦戰系輸出政策。

黃曙光也將台船設定為主合約商，使用統包方式。這樣改變之後，外人的手就伸不進來，避免引發弊端。

海軍推動潛艦國造過程中，一家直布羅陀的Ｇ公司曾引起外界質疑，黃曙光說，這家Ｇ公司的主管，是某國海軍少將退役，這位高級主管經過民間人士安排赴台，與他在高雄會面，雙方會談後，對方願協助台灣設計潛艦，但不希望涉及他的國家，這家公司非常熟悉潛艦生產製造的國際市場，能提出許多裝備的商源，台灣才能突破許多困難。

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