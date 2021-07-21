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塔江艦下周二交艦 8月將成軍

記者洪哲政、高凌雲／台北21日電
台灣高效能艦艇後續艦首艦「塔江艦」。(本報資料照片)
台灣高效能艦艇後續艦首艦「塔江艦」。(本報資料照片)

台灣海軍正式量產首艘沱江級「塔江軍艦」，現已完成海上作戰測評項目，規畫本月27日於蘇澳龍德造船廠舉行交艦儀式，將由國防部長邱國正主持，新艦則計畫8月正式成軍。

海軍以「承海計畫」為名起造包括塔江艦在內三艘量產高效能艦艇，委由中山科學研究院進行儎台籌獲及戰鬥系統研製等事項，將原型艦「沱江艦」總重600噸的設計，放大到750噸，加長艦體，除原有雄風二型、三型反艦飛彈、七六快砲及方陣快砲外，同時加裝自製防空飛彈與艦載版蜂眼3D雷達。

首艘「塔江軍艦」去年12月15日在龍德造船廠舉行下水暨命名典禮，5月在蘇澳外海完成航海性能廠測，並參與成功級軍艦的海劍二防空飛彈系統的防空實彈射擊科目，近期完成海上作戰測評項目。

軍方指出，「塔江軍艦」規畫於本月27日在龍德造船廠舉行交艦儀式，邀請邱國正主持，儀式預備日則為30日，屆時可望展示海劍二防空飛彈系統。全艦規畫8月舉行成軍儀式，預計2023年前再量產兩艘同型艦。

前參謀總長黃曙光接受本報系聯合報專訪，揭露許多推動潛艦國造的幕後。潛艦國造最特殊的就是化整為零，避免風險。黃曙光指出，「如果我們要向某國買一艘潛艦，中共一定抗議，如果我們只是買某項裝備，大陸能夠抗議嗎？我們就是買個主機，對方有什麼好抗議，過去我們買個發電機，中共就沒有抗議」。

他說，「軍火代理商最大的問題，是行情上要總價的15%為酬勞，你要不要買呢？潛艦國造預算493億元，如果這樣搞，絕對不夠，1000億元都造不出來。」

中共 台灣 預算

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