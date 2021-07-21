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黑白集／蔡政府只顧東奧大內宣 忙唐鳳 忘球后

黑白集
行政院政委唐鳳。 （圖：行政院提供）
行政院政委唐鳳。 （圖：行政院提供）

台灣東奧代表團搭包機赴日，官員與教練們搶坐商務艙，以防疫之名把全部選手丟在經濟艙裡。羽球天后戴資穎發文抱怨，戴爸補槍說事先沒告知，「被騙的感覺很不舒服。」

蔡英文總統四年前承諾選手搭商務艙參加國際賽事。教育部違逆聖旨，惹得球后不開心，府院首長出動道歉，聯手綠委黨工火力全開砲打主事官員。「馬後砲國家隊」甩鍋芭樂票既快又遠，威力不輸奧運國家隊。

怪的是，選手冒險赴疫區參賽，府院竟不曾關心交通與住宿安排；卻在上月臨時派政委唐鳳出席，想利用奧運舞台作疫苗報恩秀。這般「細心」，相對顯得太不重視選手。

疫情嚴峻，東奧委員會不斷縮減開幕規模；體育署為替唐鳳喬貴賓證搞得人仰馬翻，大費周章央求日方更動名單。豈料，日方最後排除無關體育的官員出席，政府白忙一場，把包機的正事全忘光。

蘇揆說「奧運主角是選手，不是官員」，對比政府「忙唐鳳，忘選手」，真是響亮的巴掌。蔡政府手握國家各項資源，要派多少包機運送選手，會是問題嗎？但執政者只顧著東奧大內宣，跑腿官員哪還記得要體貼選手？

有人讚蔡總統道歉迅速得宜，未免低估她超前部署的本事。現在不道歉，下個月怎好意思開著收割機去接收獎牌，往自己身上貼金？

奧運 教育部 台灣

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